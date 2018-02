PyeongChang 2018 | storico oro per Sofia Goggia E' il primo dell' Italia nella libera donne

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Ora Carolina Kostner! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! Sakamoto in testa - Giada Russo non supera lo scoglio del corto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

Sofia Goggia - PyeongChang 2018 : “Medaglia d’oro dedicata all’Italia. Sono stata una samurai” : Sofia Goggia ha conquistato una storica medaglia d’oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La bergamasca era la grande favorita della gara e non ha tradito le attese, consacrandosi come autentica fuoriclasse. “La vittoria la dedico a me stessa, al mio bel paese e alle persone che vogliono bene a Sofia indipendentemente dal fatto che vinca le Olimpiadi. Grazie a chi ha creduto ad una bambina che a 6 anni ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Il palmares di Sofia Goggia : tutti le vittorie - i podi e le medaglie : Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sci alpino italiano laureandosi Campionessa Olimpica di discesa libera a PyeongChang 2018. La 25enne ha firmato un’autentica impresa e ha regalato all’Italia un oro memorabile, un trionfo che non ha precedenti nella nostra storia in questa specialità. La bergamasca si presentava nel ristretto lotto delle favorite e non ha deluso, è stata semplicemente perfetta sulle nevi sudcoreane e ha ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OROOOOOO! SOFIA GOGGIA IN TRIONFO! Battute Mowinckel e Vonn! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di SOFIA GOGGIA, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia decima con 3 ori! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il medagliere e tutti i podi di mercoledì 21 febbraio. Sofia Goggia ci regala l’oro! : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di mercoledì 21 febbraio. SCI ALPINO: Discesa libera femminile: 1) Sofia Goggia (Italia) 2) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 3) Lindsey Vonn (USA) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 21 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi mercoledì 21 febbraio l’Italia sarà assoluta protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo infatti delle carte importanti Come Sofia Goggia in discesa e la coppia Federica Pellegrino-Didi Noeckler nella team sprint di biathlon. Nella notte anche lo show di Carolina Kostner, impegnata nel corto sulla strada che assegna le medaglie. Stefan Thanei e Siegmar Klotz saranno outsider nello ski cross. Di seguito il ...

