Prostejov Conegliano Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Champions

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara sbanca Prostejov e aggancia Conegliano in testa. Egonu e Chirichella ok : Tutto facile per Novara nella quarta giornata della Champions League di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte per 3-0 (26-24; 25-13; 25-15) sul campo dell’Agel Prostejov e infilano la terza vittoria consecutiva nella massima competizione continentale: le ragazze di coach Barbolini hanno agganciato Conegliano in testa alla classifica della Pool B ma le Pantere giocheranno questa sera contro il Fenerbahce Istanbul. ...