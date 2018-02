Problemi psicologici associati all’insonnia nei malati di sclerosi multipla

fondazioneserono

: La eiaculazione precoce acquisita è dovuta generalmente ad ansia da prestazione sessuale, problemi psicologici o re… - stateofmindwj : La eiaculazione precoce acquisita è dovuta generalmente ad ansia da prestazione sessuale, problemi psicologici o re… - LucaCianciolo : Non bastavano tutti i problemi psicologici d’infanzia causati dalla bambola assassina, ora anche Crecker non vuole… - BonnieandLana : Cioè parliamone...credo fortemente che la Cipriani abbia problemi psicologici seri molto seri???????? #isola -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Un gruppo di ricercatori francesi ha valutato iin una casistica di soggetti con. I risultati hanno dimostrato che la concomitanza di queste condizioni può creare circoli viziosi che le mantengono nel tempo se non si affronta l’insonnia con approcci efficaci. Nonostante l’insonnia sia una malattia che si associa frequentemente alla, non è stata ancora analizzata l’importanza dei meccanismiche tendono a mantenerla nel tempo. Schellaert e colleghi hanno eseguito uno studio per definire il ruolo che giocano i meccanismi, relativi a emozioni, funzioni cognitive e comportamenti, che mantengono l’insonnia nelle persone con. E’ stato effettuato un confronto fra 26dicon insonnia, 31disenza insonnia e 26 soggetti con insonnia, ma non ...