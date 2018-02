Presidio ' antifascista' centro Perugia

Laura Boldrini al Presidio davanti al murales antifascista nel quartiere Niguarda di Milano : "Tutti i gruppi neofascisti vanno sciolti" : "Tutti i gruppi che si ispirano ai neofascisti vanno sciolti". Lo ha detto la presidente della Camera e candidata con Liberi e Uguali, Laura Boldrini, davanti al murales antifascista realizzato a Niguarda, quartiere di Milano che è una sorta di fucina antifascista del capoluogo lombardo. "Noi dobbiamo dirlo con forza: i gruppi che si rifanno a una ideologia fascista vanno sciolti. Non c'è spazio per loro in democrazia", ha ...

Presidio antifascista - Fuori il terrorismo fascista da Venezia : C'è bisogno del mondo della cultura e della ricerca, in parte destrutturato dal pensiero unico neoliberale, in parte assopito e autoreferenziale, spesso solerte nel fornire lezioni di politicamente ...

Pd e LeU : 'Tutta la cittadinanza partecipi al Presidio Antifascista' : Derubricare quanto è successo a Macerata, come un caso di cronaca, dove un folle si fa "giustizia" da solo è parte integrante di un sistema di sottovalutazione e sdoganamento di certe ideologie. La ...

Lunedì Presidio antifascista davanti alla sede di Repubblica : Tutti insieme per dire no a qualsiasi forma di fascismo e di razzismo". E' lo slogan del presidio di solidarietà dei giornalisti organizzato per Lunedì 11 dicembre alle 15.30 a Roma davanti alla sede ...

Lunedì Presidio antifascista davanti alla sede di Repubblica : Tutti insieme per dire no a qualsiasi forma di fascismo e di razzismo". E' lo slogan del presidio di solidarietà dei giornalisti organizzato per lunedì 11 dicembre alle 15.30 a Roma davanti alla sede del quotidiano La Repubblica e del settimanale l'Espresso dove qualche giorno fa è avvenuto il blitz degli attivisti di Forza Nuova: "Nel nostro Paese c'è ormai un clima di intimidazione contro i giornalisti, che si ...