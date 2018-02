Presentazione del logo della Fondazione Matera Basilicata 2019

Quando in Umbria nuotavano i capodogli - Presentazione del nuovo allestimento del Museo dei Cicli Geologici - Allerona - TR - - venerdì 23 ... : Reperti di ambra grigia fossile, unico caso al mondo, , alla quale è stato dato il nome di Ambergrisichnus Allerona e, oltre a denti di squalo, crostacei, molluschi e resti scheletrici di cetaceo, ...

Nuovo stadio Cagliari - in arrivo la svolta : il 28 la Presentazione delle proposte : 1/8 Nuovo stadio Cagliari ...

Conferenza stampa di Presentazione del dragonfest2018 : ... infatti, la possibilità di cimentarsi in giochi di vario genere, che spaziano tra il passato, il presente e il futuro, e di assistere a seminari, rievocazioni medievali e spettacoli, lasciandosi ...

Nuovo stadio del Cagliari : il 28 febbraio la Presentazione dei progetti : ... informando costantemente il pubblico sulle tappe della selezione e presentando ora i tre concept del Nuovo stadio , in un evento che verrà trasmesso anche in diretta streaming sui nostri canali ...

Elezioni - Presentazione del programma e dei candidati Cpi : Centrale nel programma economico di CasaPound è l'intervento dello Stato a sostegno dell'economia. Per realizzare ciò è necessario liberarsi da tutti i vincoli europei: 'Il pareggio di bilancio in ...

Presentazione a Roma - presso Autostar della Volvo XC 40 [+GALLERIA] : Le immagini ufficiali, le cartelle stampa e tutto ciò di cui ero in possesso non valgono il contatto diretto con una autovettura. La Volvo XC 40 è assai meglio dal vivo, rispetto alle immagini pubblicate e curate dai fotografi professionisti. Un’auto perfetta non esiste, lo diciamo spesso. La Volvo XC-40, nella sua personalissima linea e colorazioni, ci si avvicina molto. Aldilà dei gusti estetici, ciò che mi ha colpito di questa ...