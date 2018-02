Porsche 911 - Calano i veli della GT3 RS | ancora più cattiva

quattroruote

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Laha diffuso foto e informazioni ufficialinuova 911 GT3 RS, rompendo gli indugi in vista del debutto al Salone di Ginevra. La nuova RS è figlia del restyling911, quello che ha già dato vita alla GT3 "liscia" con il motore 4.0 da 500 CV e proprio come quest'ultima rappresenta un'evoluzioneversione precedente. Sarà disponibile in Italia dal mese di aprile a partire da 201.378 euro. 520 CV e 9.000 giri. Il classico boxer 4.0 stabilisce un nuovo record di potenza per un aspirato di Weissach, raggiungendo quota 520 CV, con la possibilità di tirare fino alla fatidica soglia dei 9.000 giri. Per una precisa sceltaCasa, a differenzaGT3, la GT3 RS sarà proposta solo con il cambio automatico doppia frizione Pdk, giudicato più adatto alla prestazione pura in pista. I 100 km/h da fermo vengono raggiunti in 3,2 secondi (1 decimo in meno...