Più di un milione di entrate grazie a Passaporto musei svizzeri

M5s - caso restituzioni : manca Più di un milione. Toninelli : “Verifiche su di me? Spero su tutti” : Una corsa contro il tempo per verificare quanto effettivamente non è stato versato e chi ha mentito sui bonifici. I vertici e lo staff del Movimento 5 stelle sono al lavoro per cercare di ricostruire di quanti soldi si parla effettivamente e per individuare i responsabili. Dopo l’ammissione del deputato Andrea Cecconi e del senatore Carlo Martelli, ieri sera c’è stata l’autosospensione di Maurizio Buccarella. Ma i nomi sono di ...

Più anni in pensione che al lavoro : mezzo milione di italiani prende l'assegno da oltre 37 anni : La nazionale italiana di calcio non aveva ancora vinto il Mundial di Spagna. Ma loro già prendevano la pensione. E continuano a prenderla da allora: sono 471.545 i pensionati italiani che ricevono un ...

Alexis Sanchez - il fisco spagnolo lo condanna a 16 mesi di carcere : pagherà Più di un milione di euro : L'attaccante cileno Alexis Sanchez ha raggiunto un accordo con la giustizia spagnola patteggiando una condanna a 16 mesi di carcere, anche se non andrà in prigione, per appropriazione indebita di un ...

"Più di 1 milione di cheater bannati da PlayerUnknown's Battlegrounds solo a gennaio ma il fenomeno continua a crescere" : Se sulla qualità e sui meriti del successo ottenuto ci sono inevitabilmente diverse opinioni, un fatto su cui tutti possono essere d'accordo quando si parla di PlayerUnknown's Battlegrounds (avete dato un'occhiata alla nostra guida riguardante il gioco?) è il suo evidente problema con i cheater. Si tratta di una magagna che è sotto gli occhi di tutti e che gli stessi sviluppatori stanno cercando di risolvere con diversi aggiornamenti, l'ultimo ...

Nuovo record : Più di un milione di persone hanno guardato la finale di Counter-Strike : La squadra di casa è riuscita a battere i favoriti Faze Boston, Agganis Arena, Massachuttes. Il palazzetto dello sport è stracolmo, il pubblico in delirio trema dall’emozione. Al centro del palco 10 ragazzi, tutti molto giovani, ognuno concentrato nel guardare uno monitor di un pc, impegnatissimo nel “giocare” a Counter-Strike: Global Offensive, sparatutto pubblicato da Valve Corporation nel 2012. Non più solo un videogioco; un ...

Nuovo record : Più di un milione di persone hanno guardato la finale di Counter-Strike : La squadra di casa è riuscita a battere i favoriti Faze Boston, Agganis Arena, Massachuttes. Il palazzetto dello sport è stracolmo, il pubblico in delirio trema dall’emozione. Al centro del palco 10 ragazzi, tutti molto giovani, ognuno concentrato nel guardare uno monitor di un pc, impegnatissimo nel “giocare” a Counter-Strike: Global Offensive, sparatutto pubblicato da Valve Corporation nel 2012. Non più solo un videogioco; un ...

Crescono le auto elettriche in Europa. Sono Più di mezzo milione al 2017 : Una maggiore consapevolezza relativa agli effetti che le emissioni inquinanti hanno sul nostro pianeta, negli ultimi anni stanno spingendo i principali paesi del mondo a seguire una strada ben precisa che possa ridurre i livelli già preoccupanti di inquinamento con leggi più severe e incentivi rivolti ad aziende e privati che cercano di ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Questa maggiore consapevolezza, negli ultimi anni, si è ...

Crescono le auto elettriche in Europa. Sono Più di mezzo milione al 2017 : Una maggiore consapevolezza relativa agli effetti che le emissioni inquinanti hanno sul nostro pianeta, negli ultimi anni stanno spingendo i principali paesi del mondo a seguire una strada ben precisa che possa ridurre i livelli già preoccupanti di inquinamento con leggi più severe e incentivi rivolti ad aziende e privati che cercano di ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Questa maggiore consapevolezza, negli ultimi anni, si è ...

Mezzo milione di dipendenti in Più. Solo uno su dieci ha il posto fisso : Il governo fa partire i suoi conteggi dal 2014, anno primo dell'era Jobs act, e quindi parla di un milione e 29 mila occupati in più con ben 541mila posti a tempo indeterminato. In realtà la ...

Danimarca - rubata la bottiglia di vodka Più cara al mondo : vale Più di un milione : La polizia di Copenaghen sta indagando sul furto di una bottiglia di vodka che sarebbe la più costosa del mondo, con un valore pari a ben 1,3 milioni di dollari. L'agente della polizia Knud Hvass sta indagando sul furto avvenuto al Cafè 33 e per ora dice che è presto stabilire se il ladro sia entrato forzando la porta d'ingresso o semplicemente usando una chiave. A parte la costosissima bottiglia, nient'altro è stato ...

Torino - mezzo milione in Più per agevolazioni Tari 2017 : Torino, 21 dic. (askanews) mezzo milione di euro prelevato dal fondo di riserva per aumentare lo stanziamento destinato alle agevolazioni sulla tassa raccolta rifiuti per le famiglie a basso reddito. ...

Sì - George Clooney ha davvero regalato 1 milione di dollari ai suoi 14 amici Più stretti : Se avete sempre pensato di essere dei buoni amici, sappiate che George Clooney vi sta facendo fare una figura decisamente pessima. A raccontarlo ad MSNBC è Rande Gerber, suo buon amico e socio in affari, che riferisce di quella volta in cui Clooney regalò 1 milione di dollari a ciascuno dei suoi amici più stretti."C'è un gruppo di ragazzi che chiamiamo 'The Boys' - ha riferito Gerber - George chiamò me e 'The ...