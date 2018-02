Pino Daniele | la Cassazione | ' Alla ex moglie niente assegno'

Tuscania : Rivellino verso il sold out per l'omaggio a Pino Daniele dei "Gente distratta" : Sabato 17 febbraio, alle ore 21, grande appuntamento con la musica a Rivellino di Tuscania. Fuori abbonamento, nella rassegna curata da Ar Spettacoli con la partnership di Carramusa Group ed il patrocinio del Comune, è prevista infatti la performance dei "Gente Distratta" che si esibiranno in un omaggio a Pino Daniele. La band, che ...

Teresa De Sio canta Pino Daniele : gratis con Il Mattino al concerto : Seconda, e penultima occasione per vedere, grazia a 'Il Mattino' Teresa De Sio cantare Pino Daniele, a Napoli, nella città dove hanno cambiato la storia della canzone napoletana, e quindi italiana. Il ...

Il ritorno di Pino Daniele : rimasterizzati i suoi album : Sono cronaca, autobiografia, racconto, osservazione. Sono musica e parole, speranza e delusione, ritmo e melodia', riflette Alex Daniele, sempre più impegnato nei progetti di difesa, valorizzazione e ...

Pino Daniele la Warner ristampa gli album-simbolo - usciranno ogni ultimo venerdì del mese : Dopo grande successo del cofanetto 'Quando', Warner Music in collaborazione con la fondazione Pino Daniele Trust Onlus ristamperà gli album simbolo di Pino Daniele con audio rimasterizzato. Tre album ...

Giugliano - una scuola intitolata a Pino Daniele «per aver diffuso la napoletanità nel mondo» : Giugliano. Il Quinto Circolo didattico verrà intitolato a Pino Daniele «per aver saputo diffondere nel mondo la lingua napoletana e la napoletanità». Così recita il...

LA FAMIGLIA ACCUSA : Pino Daniele POTEVA ESSERE SALVATO : PINO DANIELE (Napoli, 19 marzo 1955 - Roma, 4 gennaio 2015)A tre anni esatti dalla morte di PINO DANIELE arriva una dichiarazione choc da parte della FAMIGLIA: il cantautore napoletano POTEVA ESSERE SALVATO. A essergli fatali sarebbero state quelle quattro ore di attesa prima di un intervento dei medici dopo l’occlusione del bypass. Affiorano quindi nuovi inquietanti particolari che gettano ombre e confusione sul decesso dell’artista. Stando a ...

La confessione choc della figlia di Pino Daniele : A tre anni dalla scomparsa di Pino Daniele il 4 gennaio del 2015, per la figlia Sara è arrivato il momento di liberarsi e raccontare quel periodo buio. Lo ha fatto in un’intervista esclusiva al settimanale “Oggi”. «E’ successo che io mi sono persa. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa». «Dopo la morte di mio padre, nei mesi successivi, quando il ...

Pino Daniele - la figlia Sara : "?"Dopo la sua morte ho cominciato a bere" : "Dopo la sua morte ho cominciato a bere", parla la figlia di Pino Daniele, Sara, oggi 21enne, e lo fa in un'intervista esclusiva al settimanale 'Oggi', in edicola da...

'Pino Daniele è morto per gravi negligenze'. Il medico legale : fu omicidio colposo : Nell'anniversario del terzo anno dalla scomparsa di Pino Daniele il ricordo esplode doloroso: mentre la sua Napoli gli dedica una mostra, un flashmob con pianoforte vista mare e prepara memorial e ...

Pino DANIELE/ Inaugurata a Napoli la mostra "Terra Mia Story" : Alex DANIELE, il figlio di PINO ricorda il padre a tre anni dalla sua morte e parla della Fondazione creata in suo onore, tutte le novità in attesa del concerto allo Stadio San Paolo.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:12:00 GMT)

Pino Daniele - il medico legale : ‘E’ morto per gravi negligenze’ : ‘gravi negligenze’ sarebbero state la vera causa del decesso di Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio 2015. Lo sostiene Luisa Regimenti, presidente nazionale dell’Associazione Medicina legale Contemporanea e consulente della ex moglie del cantautore napoletano Fabiola Sciabbarrasi, ai microfoni dell’Adnkronos. “Io sono al servizio della verità – rimarca – ma ho la sensazione che nessuno abbia voluto e ...

Pino Daniele - la figlia Sara racconta il suo dramma : ecco cosa le è successo Video : #Oggi, giovedì 4 gennaio 2018 [Video], è il terzo anniversario della morte di #Pino Daniele. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i fans e soprattutto nella sua famiglia. A distanza di tempo, la figlia Sara ha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimanale Oggi rivelando ai lettori del periodicoquello che le è successo dopo quella grave perdita. Nel prosieguo dell'articolo troverete le sue ...