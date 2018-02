: Phil Collins arrestato all’aeroporto di Rio: era senza permesso di lavoro - Corriere : Phil Collins arrestato all’aeroporto di Rio: era senza permesso di lavoro - NotizieIN : Phil Collins 'alien' a Rio: arrestato - CybFeed : #News Phil Collins 'alien' a Rio: arrestato -

Non è in vacanza in Brasile, ma in tour l'ex batterista dei Genesis,: e la polizia lo haperché privo di visto di lavoro. Il cantante inglese è stato trattenuto in una cella all'aeroporto di Rio de Janeiro. Dopo un'ora trascorsa da detenuto al Galeao International Airport, l'artista è stato rilasciato. Giovedì terrà il suo primo concerto al celebre stadio Maracana Stadium a Rio. Altre tappe previste a San Paolo e Porto Alegre.(Di mercoledì 21 febbraio 2018)