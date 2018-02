Per il candidato premier di Forza Italia Berlusconi sceglierà tra questi quattro nomi?

PIF/ Conduce 'Il candidato va alle elezioni' - programma in onda su Tv8 : "Troppo invitante Per non farlo" : Pif Conduce da questa sera 'Il candidato va alle elezioni', programma in onda su Tv8 dedicato alla politica. Ma non è questo l'unico progetto in corso.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:43:00 GMT)

Il Ministro Galletti a sostegno Per il candidato Andrea Olivero : Per una nuova economia circolare". L'iniziativa è moderata dal giornalista Gianpaolo Testa. " Ringrazio il Ministro Galletti - afferma Olivero - per il sostegno che ha voluto darmi nella campagna ...

Fa propaganda con le mail e i numeri dell'Ordine degli avvocati : esposto al Garante della privacy Per il candidato M5S Vaglio : Ennesima grana per i candidati del Movimento 5 Stelle. Questa volta è il turno di Mauro Vaglio, candidato nel collegio uninominale di Roma Portuense per il Senato ma, soprattutto, presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma. È in questa veste, infatti, che Vaglio avrebbe violato le norme sul trattamento dei dati personali, sollevando le proteste dei colleghi della Capitale. Il presidente degli avvocati ha usato la mailing list ...

Trapani - Abbruscato in campo Per la chiazza. Bologna : Io unico candidato serio : Ho cercato di comprendere meglio come funzioni il terzo settore, ossia il mondo dell'assistenza socio sanitaria per le persone con handicap, accorgendomi di come alcuni servizi non siano stati, ad ...

M5s - l’avvocato Zanforlini candidato a Ravenna : “Io massone? Fatti miei. Mi devono uccidere Per farmi rinunciare” : Non smentisce di essere stato massone, ma nonostante questo dichiara che non firmerà l’atto di rinuncia alla candidatura richiesto dal Movimento 5 stelle. “Mi devono uccidere per farmi rinunciare”, è il commento di David Zanfolini, avvocato di Ferrara e candidato all’uninominale con il M5s a Ravenna, intervistato dal Corriere della sera. Dopo Piero Landi, candidato in Toscana, Bruno Azzerboni in Calabria, e Catello ...

David Zanforlini - candidato M5S : "Io massone? Fatti miei - Per farmi rinunciare al seggio devono uccidermi" : "Mi devono uccidere per farmi rinunciare". David Zanforlini, avvocato di Ferrara, è uno dei quattro candidati M5S in odore di massoneria, inserito nell'uninominale a Ravenna. Come lui anche Catello Vitiello, Bruno Azzerboni e Piero Landi. Zanforlini parla al Corriere della Sera:"Guardi, sono basito. Ho qui il passaggio preciso del codice etico per i requisiti. Vediamo, dov'è. Ecco. Qui ci sono le frasi in cui si dice che devi ...

Forza Italia - Berlusconi : il candidato premier? Aspetto il suo ok Per dare via libera al nome : Silvio Berlusconi - intervistato dalla tv privata TeleRama - torna a parlare di premiership. Aspetto che venga da lui una telefonata per dire: "Ok, si può dire'', dice l'ex premier. Quando gli viene chiesto se questa telefonata potrebbe arrivare da Bruxelles, la risposta è: "Magari".

Elezioni - fece 32 mesi di carcere Per traffico d’armi e terrorismo. Ex deputato Fi ricandidato all’Estero (da autonomo) : Coming back, a volte tornano. Tra le candidature sorprendenti della tornata elettorale 2018 spicca senz’altro quella dell’ex deputato messinese Massimo Romagnoli, circoscrizione estero, che agli elettori italiani si ripropone con quello slogan: “Coming back”. In effetti Romagnoli, imprenditore e politico, torna da molto lontano: dal carcere di Manhattan. Torna e si candida dopo 32 mesi di detenzione per traffico di armi e terrorismo ...

Il giornalismo - il cancro - la politica. Tommaso Cerno spiega al Foglio Perché si è candidato con il Pd : "La verità è che il giornalismo l'avevo lasciato il 26 maggio 2016, dopo aver avuto un cancro ed essermi salvato la vita per un pelo". In un'intervista al Foglio Tommaso Cerno, ex direttore dell'Espresso e condirettore di Repubblica, spiega la decisione di candidarsi al Senato con il Partito Democratico."Ero direttore del Messaggero Veneto, avevo deciso di mollare. Solo che Carlo De Benedetti mi offrì la direzione ...

Luigi Di Maio umiliato da Guido Crosetto : 'Lui candidato premier Perché sta bene in giacca e cravatta' : Come sempre, uno strepitoso Guido Crosetto . Questa volta il 'gigante' di Fratelli d'Italia mette nel mirino il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio , travolto al pari del suo partito dallo ...

Corruzione e traffico di rifiuti : Perquisiti uffici della Sma - indagati candidato di Fratelli d'Italia e giornalisti : Il consigliere regionale campano di Fdi Luciano Passariello, candidato alla Camera alle prossime politiche, risulterebbe indagato - secondo quanto trapela - in un'inchiesta su episodi di...

Napoli - voto di scambio e rifiuti : 10 indagati nel centrodestra/ Ultime notizie - Perquisito candidato FdI : Napoli, voto di scambio e traffico rifiuti: 10 indagati nel centrodestra. Ultime notizie, perquisito anche il consigliere Luciano Passariello, candidato FdI, molto vicino a Giorgia Meloni.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:47:00 GMT)