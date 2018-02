Paul Thomas Anderson | il più figo di tutti

NBA - Isaiah Thomas e Rajon Rondo espulsi... litigando per Paul Pierce : San Valentino è la festa dell'amore, ma la coppia Isaiah Thomas - Rajon Rondo ha voluto festeggiare a modo suo il 14 febbraio. Uno scontro che si è protratto per quasi tutto il primo quarto sul parquet, ...

Boston - Paul Pierce : 'Non voglio vedere video di Isaiah Thomas il giorno in cui ritirano la mia maglia' : Il primo ritorno di Isaiah Thomas a Boston " appena andato in scena, il 3 gennaio " ha visto il piccolo-grande uomo ex Celtics entrare sul parquet del TD Garden in borghese, ancora alle prese con un ...