Parma | quello che non c' è | squadra a colloquio con i tifosi

Serie B - il Frosinone domina e vola in classifica : passo falso del Parma - l'Empoli vince con il brivido ma il colpo è quello del Pescara [FOTO]

Ciciretti si presenta : 'Darò tutto quello che ho per il Parma' : PARMA - ' Ai tifosi del Parma mi sento di dire che in questi sei mesi, da qui a giugno, darò tutto quello che ho per questa maglia. Se, poi, dovessi ritornare darò ancora di più di quanto avrò dato '. ...