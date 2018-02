Paola Di Benedetto È la peggiore della settimana | battuta da Jonathan! Isola dei famosi

Isola - Paola Di Benedetto fa pure tendenza : il dettaglio che non può esservi sfuggito. La regina incontrastata della cronaca rosa in Honduras se ne separa di rado. Come Francesca Cipriani con la sua coroncina di fiori. E c’è chi già parla di ‘nuova moda’… : L’Isola dei Famosi è il reality del momento. È sulla bocca di tutti, poi, anche per via delle accuse choc mosse da Eva Henger a Francesco Monte sul presunto consumo di marijuana. Una faccendaccia che da settimane tiene banco su social, carta stampata e salotti televisivi e che, complici i fuori onda, gli inviti declinati e le frecciatine nemmeno troppo velate, è destinata a far parlare ancora. Forse fino alla fine del gioco, ecco. E ...

Isola dei Famosi : Paola Di Benedetto vuole ancora Francesco Monte : Paola Di Benedetto vuole tornare con Francesco Monte dopo L’Isola Federica Panicucci a Mattino Cinque ha chiarito finalmente la posizione di Paola Di Benedetto su Francesco Monte. La conduttrice di Cecina ha svelato che la liaison dei due naufraghi potrebbe continuare dopo il reality, mostrando un video con uno sfogo notturno della madre natura di Ciao Darwin. Come di consueto La Panicucci ha illustrato le novità dell’Isola 13 ...

MARCO FERRI/ Lezioni di Yoga con Jonathan - mentre Paola di Benedetto… (Isola dei famosi 2018) : Dopo l'uscita di scena di Francesco Monte, all'Isola dei famosi MARCO FERRI ha legato con Jonathan a cui ha anche dato Lezioni di Yoga in riva al mare.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:05:00 GMT)

Francesco Monte/ Sarà davvero in Honduras? Paola Di Benedetto l'aspetta (L'Isola dei Famosi) : Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne davvero Sarà ospite in Honduras? Paola Di Benedetto lo aspetta, dopo che tra loro è scoppiato l'amore. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:20:00 GMT)

Paola DI BENEDETTO/ Pensa a Francesco Monte - ma non convince Alessia Mancini (Isola dei famosi 2018) : Sull'Isola dei famosi 2018 PAOLA Di BENEDETTO sente la mancanza di Francesco Monte, che lasciato il reality. La ex madre natura non gode della simpatia di Alessia Mancini.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:00:00 GMT)

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

Paola Di Benedetto vicina a Marco Ferri all’Isola dei Famosi - parla l’ex fidanzato : “Ha salutato Francesco Monte freddamente” : Isola dei Famosi, Madre Natura ha già dimenticato Francesco Monte: parla l’ex fidanzato Matteo Gentili a Pomeriggio 5 Francesco Monte e Paola Di Benedetto: una storia già finita prima ancora di cominciare? A quanto pare sì e a sottolinearlo è stato l’ex fidanzato di Madre Natura, il calciatore Matteo Gentili. Lo sportivo è stato ospite […] L'articolo Paola Di Benedetto vicina a Marco Ferri all’Isola dei Famosi, parla ...

Matteo Gentili e Marco Ferri / L’ex e l’amico si contendono Paola Di Benedetto? Lei pensa solo a Monte! : Matteo Gentili e Marco Ferri, l'ex fidanzato e l'amico di Paola Di Benedetto si contendono le sue attenzioni? La giovane Madre Natura pensa esclusivamente a Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:36:00 GMT)

“Francesco Monte…”. Isola - fulmine a ciel sereno : Paola di Benedetto lo confessa. In diretta è sembrata fredda e distaccata nei confronti dell’ex naufrago - ma a Marco Ferri - in confidenza - rivela tutt’altro : Quando all’Isola dei Famosi, in diretta, Francesco Monte ha detto nel suo video messaggio che “quest’Isola mi ha lasciato qualcosa e un qualcuno in particolare. Quel qualcuno è Paola. Paoletta io ti guardo e ti sostengo. Ti sono vicino e ti aspetto. Ti mando un bacio speciale”, la reazione di Paola Di Benedetto ha dato da pensare. Se, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è sembrato davvero interessato a frequentarla ...

Isola dei famosi 2018 - chi sono i nuovi concorrenti?/ Paola Benedetto nostalgica - ecco perché : Isola dei famosi 2018: due nuovi naufraghi arrivano in sostituzione dei ritirati Francesco Monte e Craig Warwick. Tra loro anche la spagnola Aida Nizar?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:26:00 GMT)

Paola Di Benedetto ha lasciato l'Isola 2018? La verità su chi ha abbandonato davvero : Un altro naufrago ha lasciato l'Isola dei famosi 2018: è Paola Di Benedetto? Gli indizi lasciavano pensare alla bella Madre Natura, ma in un primo momento è stato confermato solamente la notizia di un nuovo abbandono. Chi avrà rinunciato al reality show? E per quale motivo? Tutto verrà chiarito nella puntata di stasera con Alessia Marcuzzi, ma intanto sui social newtork tutti hanno pensato che si trattasse della modella. Nulla di più sbagliato, ...

Francesco Monte torna all'Isola 2018 per Paola Di Benedetto? : Francesco Monte tornerà all'Isola dei famosi 2018? Per Paola Di Benedetto lo farebbe, anche di corsa a quanto pare! Avete letto non bene, ma benissimo, perché il feeling tra i due non sembra essersi interrotto nonostante lui abbia abbandonato il reality show e se lei non ha dimenticato di salutarlo durante la diretta di lunedì scorso, lui non ha nascosto che Paola, la Madre Natura del programma, sarebbe un motivo valido per tornare sull'Isola, ...