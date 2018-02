Pamela Mastropietro | i genitori a Porta a Porta | In quella comunità è successo

La morte di Pamela Mastropietro non c’entra niente con riti voodoo e cannibalismo : Una bufala macabra molto diffusa – anche grazie a giornali e opinionisti – sostiene che il cadavere sia stato mutilato in maniera rituale: non è vero The post La morte di Pamela Mastropietro non c’entra niente con riti voodoo e cannibalismo appeared first on Il Post.