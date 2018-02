Palermo | in sei aggrediscono il responsabile locale di Forza Nuova

Palermo : tentano rapina tabacchi con furgone onoranze funebri - sei arresti : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - L'obiettivo era un furgone porta tabacchi che avrebbe scaricato la sua merce a Termini Imerese (Palermo). Sei membri di una banda, di età compresa fra i 23 e i 51 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per tentata rapina. I sei, partiti da Palermo, a bordo di quattr

Palermo - colpo al clan specializzato in estorsioni. Sei fermati : c’è anche Paolo Liga che teneva i contatti con Messina Denaro : I carabinieri del comando Provinciale di Palermo, su disposizione della Dda hanno fermato sei persone accusate di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Il provvedimento nasce da un’indagine della Compagnia di Bagheria che ha permesso di accertare i ruoli dei fermati in Cosa nostra e una serie di taglieggiamenti a commercianti e imprenditori di Bagheria. Il clan bagherese, come emerge anche dalle dichiarazioni di diversi ...

Palermo - Leoluca Orlando aderisce al Pd. Sei mesi fa litigò con Mentana perché lo aveva definito dem : La notte della sua ennesima rielezione litigò con Enrico Mentana e rifiutò di farsi intervistare. Il motivo? “Abbiamo detto che è del Pd. E questo lo ha molto infastidito”, aveva detto il giornalista, spiegando il motivo per cui Leoluca Orlando non era comparso ai microfoni del tg di La7. Cosa fa il sindaco di Palermo sei mesi dopo quel litigio? Ma ovviamente aderisce al Pd. Lo ha annunciato lo stesso Orlando in conferenza stampa a Palazzo ...