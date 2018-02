Palermo Forza Nuova | Massimo Ursino pestato a sangue

Palermo - militante di Forza Nuova legato mani e piedi e picchiato in strada - Video : Palermo, sorpreso in centro dopo il lavoro: «Erano a volto coperto». Il leader Fiore in città sabato

Palermo - in sei aggrediscono il responsabile locale di Forza Nuova : Scene da anni di piombo a Palermo. Come riportato in un articolo pubblicato sul sito web della testata giornalistica 'Il Fatto Quotidiano', sei ragazzi con il volto coperto hanno picchiato il responsabile provinciale del partito di estrema destra 'Forza Nuova' Massimo Ursino. Sempre stando a quanto scritto nell'articolo sul 'Fatto Quotidiano', una ragazza del gruppo ha documentato lo stesso pestaggio con uno smartphone. A seguito della violenza, ...

Il responsabile provinciale di Forza nuova di Palermo legato con nastro da imballaggio e pestato in strada a Palermo : Il responsabile provinciale di Forza nuova, Massimo Ursino, è stato bloccato, legato mani e piedi e pestato a sangue da alcune persone con il volto coperto da sciarpe nella centrale via Dante, a Palermo. È accaduto intorno alle 19.20. L'uomo è stato portato in ospedale da un'ambulanza.Ursino sarebbe stato accerchiato da una mezza dozzina di persone, vestite di nero e con i volti coperti da sciarpe o da passamontagna: del ...

Palermo - militante di Forza Nuova ?legato e pestato in strada : Un gesto di estrema follia. Un militante di Forza Nuova sarebbe stato prima bloccato, poi legato e infine picchiato nella centralissima via Dante di Palermo. La vittima ha riportato, secondo quanto riporta PalermoToday, alcune ferite serie alla testa ed è stato trasportato all'ospedale Civico. L'aggressione si è consumata in via Dante tra piazza Lolli e piazza Virgilio. A pochi passi dalla sede di Forza Nuova. Adesso sull'episodio ...

