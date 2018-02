Palermo | due fermi per l’aggressione al responsabile di Forza Nuova | sono accusati di

Forza nuova - due fermi per l'aggressione a Palermo : Due persone sono state fermate per il pestaggio di Massimiliano Ursino, segretario provinciale di Forza nuova. Sono due militanti del "Malarazza", lo studentato occupato nell'istituto dei sordomuti di via Cavour a Palermo.Accusati di tentato omicidio in concorso con ignoti Carlo Mancuso, 28 anni, e Giovanni Codraro, 26 anni, ma altre quattro persono sono indagate per lo stesso reato: tutte persone legate ai centri ...

Palermo - facevano prostituire la figlia di 9 anni per pochi euro : arrestati genitori e due “clienti” : Palermo, facevano prostituire la figlia di 9 anni per pochi euro: arrestati genitori e due “clienti” arrestati daicarabinieri il padre e la madre della piccola vittima. I fattisi sono svolti in un paese del palermitano. Oltre alla coppiasono stati arrestati i due uomini – due pensionati – con cui la bambina ha avutorapporti sessuali a […] L'articolo Palermo, facevano prostituire la figlia di 9 anni per pochi euro: ...

Palermo : borseggiatori in azione alla Stazione centrale - due arresti : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Si sono avvicinati alla loro vittima intenta a salire su un autobus di linea in partenza dalla Stazione centrale di Palermo e, senza che se ne accorgesse, gli hanno sottratto il portafoglio dalla borsa. Nel mirino di due borseggiatori è finito un turista ungherese di 68

Palermo come Roma - i cinghiali invadono la città : scovati due allevamenti abusivi : Un po' come a Roma, dove nell'ottobre scorso numerosi cinghiali sono stati visti in branco sulla Cassia e, due mesi dopo, pure a Trastevere: adesso questi pericolosi animali hanno 'invaso' anche le ...

Valtellinese fa smascherare due truffatori di Palermo : Il 31 gennaio scorso, al termine di accertamenti di polizia giudiziaria per fatti denunciati nel novembre del 2017 da un giovane Valtellinese, i Carabinieri di Berbenno Valtellina hanno deferito in ...

Palermo : vertenza E-Distribuzione - sindacati annunciano due giorni di sciopero (2) : (AdnKronos) - Una vertenza, quella di E-Distribuzione, che coinvolge 1600 lavoratori e per la quale il 13 febbraio e 12 marzo incroceranno le braccia i dipendenti di tutta la Sicilia. "La cronica carenza di personale - affermano Giuseppe D’Aquila, segretario generale della Filctem Sicilia, e Frances

Palermo : vertenza E-Distribuzione - sindacati annunciano due giorni di sciopero : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - Si è conclusa con la dichiarazione di due giorni di sciopero, il 13 febbraio e il 12 marzo, la vertenza, iniziata circa un anno fa, dei lavoratori di E-Distribuzione (gruppo Enel). Da tempo Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil denunciano "la carenza cronica di personal