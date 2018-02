Ostaggio del ciclone

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Italiadel maltempo. Un vortice ciclonico stazionerà per più giorni sul Paese.Oggi, spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, sono previste precipitazioni sparse, diffuse, anche in Emilia Romagna. Neve sulle regioni centrali sopra i 5/700 metri, oltre i 1000 al Sud, a 200 metri in Emilia Romagna o localmente in pianura. Limite nevicate in diminuzione.Nelle prossime 48 ore, prevista una risalita del vortice verso l’Adriatico. Piogge su gran parte delle regioni. Nevicate fino in pianura sull’Emilia R. e basso Piemonte, sopra i 2/300 metri sul resto del Nord, a quote via via superiori al Centro e al Sud.Venerdì diffuso maltempo, intenso su Sicilia, coste ioniche, coste adriatiche e Romagna.Temperature in graduale diminuzione. L'articolodelsembra essere il primo su CalcioWeb.