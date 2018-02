Ossigeno | nuovo programma per Manuel Agnelli su Rai 3

superguidatv

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Dopo X Factorritorna in tv alla conduzione ditelevisivo dedicato al mondo della musica Un nuova avventura televisiva perche, dopo aver ricoperto il ruolo di giudice durante l’undicesima edizione di X Factor 11, è pronto a rivestire i panni di conduttore al timone di “” su Rai 3.con: quando va in onda? Debutta giovedì 22 febbraio 2018 alle 23.05 circa in seconda serata su Rai 3 “” di. Si tratta di untelevisivo che vedrà l’ex frontman degli Afterhours raccontare il mondo della musica. Un viaggio di cinque puntate all’interno del mondo delle sette note con la partecipazione in studio di grandi ospiti italiani ed internazionali: da autori a musicisti, da scrittori a conduttori. hanno contribuito a scrivere la storia ...