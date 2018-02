“Ormai è morta | rassegnatevi” Tragedia durante il parto Nasce la loro bambina | ma

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) La nascita di un bambino è un momento di felicità e nervosismo che nessuna madre o padre potrà mai dimenticare. Jeremy e Shelly Ann Jeremy sono una coppia del North Carolina (Stati Uniti) che ha vissuto un’esperienza bellissima, ma anche molto drammatica. A un certo punto qualcosa si è abbattuto sullagiovane famiglia e ildestino sembrava segnato per sempre. Ogni nascita porta anche i suoi pericoli e Shelly lo può confermare. La donna infatti subito dopo la nascita della sua, nata a seguito di uncesareo, è caduta in coma. Pensate cos’ha provato Jeremy quando si è trovato a “passare dalle emozioni fortissime di vederere una figlia ai momenti in cui, poche ore dopo, pensi di perdere tua moglie”, ha raccontato l’uomo. La bimba a cui è stato dato il nome Rylan era perfettamente in salute, ma la sua mamma era in condizioni gravissime e nessuno sapeva ...