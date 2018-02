Blastingnews

: OMS lancia l'allarme morbillo: +400% - DeboraConfetti : OMS lancia l'allarme morbillo: +400% - infoitsalute : Oms lancia allarme: 81% dei giovani fa vita sedentaria e rischia l'insorgere di malattie (OnuItalia)… - LauracosmaLaura : RT @MediolanumFarma: L'OMS lancia l'allarme: il numero dei nuovi casi di #cancro dovrebbe aumentare di circa il 70% nei prossimi 20 anni. L… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Dopo qualche settimana in cui i casi disembravano essere sotto controllo e dopo essere entrati nel centro del mirino da parte dell’Ente Turistico Americano che poneva l’attenzione ai focolai di tale patologia in Italia, ieri 20 febbraio 2018, è arrivata la doccia gelata da parte dell’OMS. Dal vertice OMS L' OMS, l'organizzazione mondiale della Sanità, in occasione dell’incontro tra i ministri della Salute europei in Montenegro, ha redatto la classifica con i dati definitivi per quanto riguarda le casistiche registrate in Europa nel 2017. Anno che possiamo definire “nero” sia per l’unione europea che in particolare modo per l’Italia, che insieme alla Romania ha registrato il più alto numero di casi di: circa 5mila casi e 4 morti in Italia. Sicuramente troppi rispetto a quanto si sarebbe potuto fare se non si fosse verificato un calo delle coperture vaccinali in modo ...