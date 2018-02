Omicidio Meredith | no a revisione processo per Rudy Guede

Omicidio Meredith - "no a revisione processo per Guede" : Perugia, 21 feb. (AdnKronos) - La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta presentata dai legali di Rudy Guede per avere un processo di revisione dopo essere stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per concorso nell'Omicidio della studentessa inglese,

Rudy Guede - la Cassazione dice no alla revisione del processo per l’Omicidio di Meredith Kercher : La Cassazione ha detto no alla revisione del processo per Rudy Guede, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio in concorso e la violenza sessuale sulla studentessa inglese Meredith Kercher, uccisa nel 2007 a Perugia. La quinta Sezione penale ha rigettato il ricorso della difesa dell’ivoriano contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che il 10 gennaio 2017 aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. Secondo ...

Amanda Knox/ Pagata 9 mila dollari per parlare dell'Omicidio Kercher. La famiglia di Meredith : “E' offensivo” : Amanda Knox Pagata 9 mila dollari per parlare dell'omicidio Kercher. La famiglia di Meredith: “E' offensivo”. Le ultime notizie sulla bufera scoppiata per il "tour" dell'americana(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 00:15:00 GMT)