Olimpiadi PyeongChang 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino e le

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : in semifinale il derby nordamericano tra Canada e USA - la Svezia sfiderà la vincitrice di Gran Bretagna-Svizzera : Si entra nel vivo del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con la sfida diretta per le medaglie. Le semifinaliste di questa edizione sono Svezia, Canada e Stati Uniti, mentre la quarta uscirà dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera, che si svolgerà nella nottata ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di giovedì 22 febbraio. Programma - orari e tv : Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 22 FEBBRAIO: 01.05 Tie-break , ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro può sorridere pensando al futuro : Il Gangneung Oval oggi ha premiato a sorpresa Norvegia e Giappone nelle prove ad inseguimento a squadre maschili e femminili di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Olanda, favoritissima in entrambe gare, ha raccolto “solo” un bronzo ed un argento e l’amarezza nei volti dei pattinatori dei Paesi Bassi è palpabile. Amarezza inevitabile anche negli sguardi dei giovani membri del team pursuit italiano. Andrea ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : anticipata di un giorno la Finale del Big Air. Nuova data - programma e orari : La Finale del Big Air femminile di Snowboard è stata anticipata a giovedì 22 febbraio, alle 01.30 italiane. Lo spostamento si è reso necessario a causa dell’annunciato maltempo previsto per venerdì, giornata in cui era originariamente programmato questo evento. La prima run si correrà alle 01.30, la seconda alle ore 02.00, la terza alle 02.30 al termine della quale conosceremo la composizione del podio. CLICCA QUI PER IL MINISITO ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : quali scenari per la combinata femminile? La manche chiave sarà la discesa : Lo sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 vivrà domani l’ultimo evento individuale, prima dello spettacolo del team event di sabato. Domani è in programma la combinata, anticipata di un giorno per via del maltempo previsto per venerdì. Un cambio di programma inaspettato, che non altera però i valori in campo. La donna da battere è Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. I quarti : Germania a sorpresa : battuta la Svezia! Canada di misura sulla ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia - ora la Coppa del Mondo. Noeckler zavorra Pellegrino : LE pagelle DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (MERCOLEDI’ 21 febbraio) Sofia Goggia, 10: era la migliore, doveva solo dimostrarlo con una gara senza sbavature. Ha vinto il primo oro di sempre per l’Italia nella discesa libera femminile, impresa mai riuscita in passato neppure alla grande Isolde Kostner. Si è consacrata come fuoriclasse. E’ il personaggio giusto per rilanciare definitivamente lo sci in Italia: dopo ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada la spunta con la Finlandia. La rimonta non basta alla Svezia : passa la Germania! : Canada e Germania completano il lotto delle semifinaliste del torneo di Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018. Gli ultimi due incontri di quarti di finale sono stati emozionanti e combattuti: i canadesi hanno sofferto e vinto contro la Finlandia, di misura, mentre i tedeschi hanno sorpreso la Svezia campione del mondo in carica al termine di una partita dai risvolti incredibili. Che lo scontro tra Canada e Finlandia potesse essere ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di giovedì 22 febbraio. Programma - orari e tv : I tornei di Curling entrano nel vivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. giovedì 22 febbraio interamente dedicato agli uomini: prima lo spareggio tra Svizzera e Gran Bretagna, poi all’ora di pranzo (italiana) le due semifinali. Da una parte la favoritissima Svezia che se la dovrà vedere contro la vincente del tie-break, l’altro scontro sarà tra Canada e USA con i biancorossi favoriti. Di seguito il calendario, il Programma ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (giovedì 22 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : Sarnano ben 22 gli italiani in gara nella giornata di giovedì 22 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si gioca alcune importanti carte da medaglia: torna sul ghiaccio Arianna Fontana che cerca un nuovo podio sui 1000m, la staffetta femminile di biathlon vuole farci ancora sognare, Sofia Goggia cerca un clamoroso bis in combinata dove anche Brignone e Bassino possono fare bene. Di seguito il calendario completo, ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lisa Buckwitz in trionfo! Oro tedesco - sfuma il tris leggendario di Humphries : La Germania festeggia l’oro di Lisa Buckwitz e Mariama Jamanka nel bob a 2 alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La coppia teutonica si è imposta al termine di quattro manche tiratissime e davvero avvincenti sul budello sudcoreano. Le tedesche, quarte ai Mondiali 2016 e quest’anno capaci di vincere la tappa di Winterberg in Coppa del Mondo, hanno trionfato con appena 7 centesimi di vantaggio sull’equipaggio statunitense ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - per la top10 nel medagliere serve un altro oro. Speranze dal ghiaccio : Il successo del Giappone nel team pursuit femminile di speed skating ha spinto l’Italia in undicesima posizione nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La selezione tricolore, già ampiamente promossa, dovrà cercare in tutti i modi di rientrare in una lusinghiera top10. Andiamo a scoprire la situazione a quattro giorni dal termine delle gare. Se la Francia, con 5 ori, appare ormai irraggiungibile, anche Austria e ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia chiudono con un’altra vittoria - il Giappone perde ma va comunque in semifinale : Il Giappone è l’ultima semifinalista del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà le medaglie con Corea del Sud, Svezia e Gran Bretagna, che erano già sicure della qualificazione. Le padrone di casa della Corea del Sud continuano il loro straordinario torneo, dominando anche l’ultimo match con la Danimarca e chiudendo quindi prime in classifica. La squadra capitanata dalla skip Kim Eunjung ha battuto le ...

