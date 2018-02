Olimpiadi PyeongChang 2018 | il meteo stravolge il calendario! Il nuovo programma e le

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist della staffetta femminile. Italia in seconda linea : Dopmani, alle 12.15, prenderà il via la staffetta femminile di Biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Al momento, non si conosce ancora la startlist ufficiale con tutte le atlete. Di seguito, dunque, vi proponiamo l’elenco delle squadre al via con il numero di pettorale, ricordando che l’Italia schiererà Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. 1 GER – Germany 2 FRA ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le azzurre verso la staffetta. Gontier e Sanfilippo per sognare. Vittozzi e Wierer - fondamentale partire bene : Dopo il bronzo nella mista, l’Italia ha una nuova occasione per puntare ad una medaglia Olimpica. nella staffetta femminile, infatti, le azzurre sono spesso riuscite negli ultimi anni ad inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Andiamo a vedere quali possono essere i punti forti e i punti deboli del quartetto nostrano. Ricordiamo che la gara prenderà il via alle ore 12.15 italiane. Vittozzi Lisa: dopo la splendida prestazione della ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana a caccia del tris nei 1000 metri : Due medaglie al collo e la voglia di mettere di mettersene anche una terza per completare una Olimpiade che è già da leggenda. Arianna Fontana si presenta domani per l’ultima volta sul ghiaccio coreano e lo farà a partire dai quarti di finale dei 1000m, con la possibilità di eguagliare (almeno come numero di podi) il bottino conquistato quattro anni fa a Sochi. In Russia la valtellinese vinse un argento e due bronzi, mentre a PyeongChang ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : in semifinale il derby nordamericano tra Canada e USA - la Svezia sfiderà la vincitrice di Gran Bretagna-Svizzera : Si entra nel vivo del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con la sfida diretta per le medaglie. Le semifinaliste di questa edizione sono Svezia, Canada e Stati Uniti, mentre la quarta uscirà dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera, che si svolgerà nella nottata ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di giovedì 22 febbraio : Si prospetta un giovedì 22 febbraio intensissimo e senza tregua alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia. SCI ALPINO Ore 5.30, seconda manche slalom maschile Poche chance per l’Italia in questa gara. Gli azzurri non sono mai saliti sul podio nell’attuale stagione di Coppa del Mondo. Stefano Gross, inoltre, si presenterà al via acciaccato dopo lo stiramento ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro può sorridere pensando al futuro : Il Gangneung Oval oggi ha premiato a sorpresa Norvegia e Giappone nelle prove ad inseguimento a squadre maschili e femminili di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Olanda, favoritissima in entrambe gare, ha raccolto “solo” un bronzo ed un argento e l’amarezza nei volti dei pattinatori dei Paesi Bassi è palpabile. Amarezza inevitabile anche negli sguardi dei giovani membri del team pursuit italiano. Andrea ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : anticipata di un giorno la Finale del Big Air. Nuova data - programma e orari : La Finale del Big Air femminile di Snowboard è stata anticipata a giovedì 22 febbraio, alle 01.30 italiane. Lo spostamento si è reso necessario a causa dell’annunciato maltempo previsto per venerdì, giornata in cui era originariamente programmato questo evento. La prima run si correrà alle 01.30, la seconda alle ore 02.00, la terza alle 02.30 al termine della quale conosceremo la composizione del podio. CLICCA QUI PER IL MINISITO ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : quali scenari per la combinata femminile? La manche chiave sarà la discesa : Lo sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 vivrà domani l’ultimo evento individuale, prima dello spettacolo del team event di sabato. Domani è in programma la combinata, anticipata di un giorno per via del maltempo previsto per venerdì. Un cambio di programma inaspettato, che non altera però i valori in campo. La donna da battere è Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia - ora la Coppa del Mondo. Noeckler zavorra Pellegrino : LE pagelle DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (MERCOLEDI’ 21 febbraio) Sofia Goggia, 10: era la migliore, doveva solo dimostrarlo con una gara senza sbavature. Ha vinto il primo oro di sempre per l’Italia nella discesa libera femminile, impresa mai riuscita in passato neppure alla grande Isolde Kostner. Si è consacrata come fuoriclasse. E’ il personaggio giusto per rilanciare definitivamente lo sci in Italia: dopo ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada la spunta con la Finlandia. La rimonta non basta alla Svezia : passa la Germania! : Canada e Germania completano il lotto delle semifinaliste del torneo di Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018. Gli ultimi due incontri di quarti di finale sono stati emozionanti e combattuti: i canadesi hanno sofferto e vinto contro la Finlandia, di misura, mentre i tedeschi hanno sorpreso la Svezia campione del mondo in carica al termine di una partita dai risvolti incredibili. Che lo scontro tra Canada e Finlandia potesse essere ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di giovedì 22 febbraio. Programma - orari e tv : I tornei di Curling entrano nel vivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. giovedì 22 febbraio interamente dedicato agli uomini: prima lo spareggio tra Svizzera e Gran Bretagna, poi all’ora di pranzo (italiana) le due semifinali. Da una parte la favoritissima Svezia che se la dovrà vedere contro la vincente del tie-break, l’altro scontro sarà tra Canada e USA con i biancorossi favoriti. Di seguito il calendario, il Programma ...