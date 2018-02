Olimpiadi invernali | storico oro di Sofia Goggia nella discesa libera

Sofia Goggia vince la discesa libera alle Olimpiadi invernali - terza medaglia d'oro per l'Italia. L'azzurra : 'Un sogno che si avvera' : Lindsay Vonn? Da lei c'è solo da imparare, una generosa così nel nostro mondo non c'è". "Oggi ho dato tutto, ho fatto un'ottima gara. Ma Sofia ha sciato meglio di me". Lindsey Vonn s'inchina all'...

Ski cross - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Brady Leman in trionfo - battuto Bischofberger! Chapuis eliminato - Thanei e Klotz out agli ottavi : Brady Leman è il nuovo Campione Olimpico di ski cross, disciplina dello sci freestyle. Il canadese si è imposto con autorevolezza a PyeongChang 2018 ed è così riuscito a riscattare l’amaro quarto posto ottenuto quattro anni fa a Sochi. Il 31enne è da diverse stagioni sulla cresta dell’onda ma si era sempre dovuto inchinare allo strapotere di Chapuis: in Coppa del Mondo, infatti, è stato secondo nel 2012 e nel 2017 oltre che terzo nel ...

Sofia Goggia vince la discesa libera alle Olimpiadi invernali - terza medaglia d'oro per l'Italia. L'azzurra : "Un sogno che si avvera" : L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'oro nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsay Vonn. Per l'Italia si tratta della terza medaglia d'oro alle Olimpiadi in Corea e della nona medaglia complessiva dei Giochi. Sulla pista del Jeongseon alpine centre, Sofia Goggia ha tagliato il traguardo con un vantaggio di nove centesimi sulla Mowinckel e di 47 ...

Curling femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Svezia e Gran Bretagna in semifinale con la Corea : Svezia e Gran Bretagna si uniscono alla Corea del Sud nelle semifinali del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà una tra Giappone e USA: le asiatiche hanno un successo di vantaggio sugli USA quando manca una giornata al termine del round robin. La Corea del Sud si conferma al comando della classifica dopo aver asfaltato OAR per 11-2, la partita si è conclusa addirittura al ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Knight il migliore nelle qualifiche del Big Air. Eliminato Alberto Maffei : Si sono svolge le qualifiche del Big Air di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Conosciamo così i 12 finalisti che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Il miglior punteggio in assoluto è stato ottenuto dal neozelandese Carlos Garcia Knight (97.50), bravo a precedere lo svizzero Jonas Boesiger (96.00) e il canadese (95.75): punteggi decisamente alti nella seconda heat visto che anche il norvegese Torgeir ...

Olimpiadi invernali 2018 : chi è Sofia Goggia - oro nella discesa libera : Prima di PyeongChang aveva vinto solo 4 volte in Coppa del Mondo con una prima proprio nella doppia prova SuperG e discesa sulla pista di Jeongseon nella pre-olimpica del marzo 2017. Il viatico per l'...

Medagliere Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia decima con 3 ori! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di mercoledì 21 febbraio. Sofia Goggia ci regala l’oro! : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di mercoledì 21 febbraio. SCI ALPINO: Discesa libera femminile: 1) Sofia Goggia (Italia) 2) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 3) Lindsey Vonn (USA) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 21 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi mercoledì 21 febbraio l’Italia sarà assoluta protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo infatti delle carte importanti Come Sofia Goggia in discesa e la coppia Federica Pellegrino-Didi Noeckler nella team sprint di biathlon. Nella notte anche lo show di Carolina Kostner, impegnata nel corto sulla strada che assegna le medaglie. Stefan Thanei e Siegmar Klotz saranno outsider nello ski cross. Di seguito il ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (mercoledì 21 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi mercoledì 21 febbraio saranno 16 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia vuole rimpinguare il proprio medagliere e si affida in particolar modo a Sofia Goggia nella discesa e alla team sprint di sci di fondo con Federico Pellegrino e Didi Noeckler. Ampio spazio a Carolina Kostner impegnata nel Programma corto, prima parte della sua rincorsa verso il podio. Attenzione agli outsider Thanei e Klotz ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 21 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 01:00:00 GMT)

DISCESA LIBERA DONNE/ PyeongChang 2018 : Lindsey Vonn e la strategia sulla Goggia (Olimpiadi invernali) : Nella terza e ultima prova della DISCESA olimpica femminile, Nadia Fanchini ha portato a casa un ottimo terzo tempo. Sofia Goggia ha chiuso invece undicesima(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:35:00 GMT)

STAFFETTA SHORT TRACK/ Italia medaglia d'argento! La gioia di Arianna Fontana e Malagò (Olimpiadi Invernali) : STAFFETTA SHORT TRACK: Italia medaglia d'argento alle Olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang! Squalificate Cina e Canada ripescata l'Olanda. Fontana nei record!(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Olanda e Giappone le favorite nel team pursuit femminile : Il Gangneung Oval domani sarà teatro delle finali delle prove di inseguimento a squadre (maschili e femminili) e come al solito l’Olanda, nazionale dominante in questa rassegna olimpica cercherà di dominare la scena. Gli orange, infatti, sia con il terzetto degli uomini che con quello delle donne hanno concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso ed aumentare il sostanzioso bottino di medaglie ottenute in questi Giochi che ammonta ...