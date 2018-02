Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti gli italiani in gara oggi mercoledì 21

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (mercoledì 21 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi mercoledì 21 febbraio saranno 16 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia vuole rimpinguare il proprio medagliere e si affida in particolar modo a Sofia Goggia nella discesa e alla team sprint di sci di fondo con Federico Pellegrino e Didi Noeckler. Ampio spazio a Carolina Kostner impegnata nel Programma corto, prima parte della sua rincorsa verso il podio. Attenzione agli outsider Thanei e Klotz ...

DISCESA LIBERA DONNE/ PyeongChang 2018 : Lindsey Vonn e la strategia sulla Goggia (Olimpiadi invernali) : Nella terza e ultima prova della DISCESA olimpica femminile, Nadia Fanchini ha portato a casa un ottimo terzo tempo. Sofia Goggia ha chiuso invece undicesima(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:35:00 GMT)

STAFFETTA SHORT TRACK/ Italia medaglia d'argento! La gioia di Arianna Fontana e Malagò (Olimpiadi Invernali) : STAFFETTA SHORT TRACK: Italia medaglia d'argento alle Olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang! Squalificate Cina e Canada ripescata l'Olanda. Fontana nei record!(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Olanda e Giappone le favorite nel team pursuit femminile : Il Gangneung Oval domani sarà teatro delle finali delle prove di inseguimento a squadre (maschili e femminili) e come al solito l’Olanda, nazionale dominante in questa rassegna olimpica cercherà di dominare la scena. Gli orange, infatti, sia con il terzetto degli uomini che con quello delle donne hanno concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso ed aumentare il sostanzioso bottino di medaglie ottenute in questi Giochi che ammonta ...

Bob donne - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ultime due manche assegneranno sul filo di lana l'oro - con Jamanka e Meyers Taylor ... : Lei sa come si fa a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, e può fare tutta la differenza del mondo. Se Jamanka e Meyers Taylor sapranno gestire la tensione si saranno assolutamente meritate il ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la team sprint femminile. Svezia-Norvegia per l’oro? : Tempo di team sprint nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: si preannuncia una sfida a due per la medaglia d’oro. La Norvegia, che trionfò 4 anni fa a Sochi, ma in tecnica diversa, si presenta al via con Marit Bjoergen e Maiken Caspersen Falla ed è la formazione da battere. La Svezia è l’avversaria numero uno, ai nastri di partenza con Charlotte Kalla e Stina Nilsson e mira al gradino più alto del podio: le due ...

Bob donne - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ultime due manche assegneranno sul filo di lana l’oro - con Jamanka e Meyers Taylor favorite - e Humphries di rimonta : La medaglia d’oro del bob a 2 femminile di PyeongChang 2018 sarà assegnata domani per una vera e propria questione di centesimi. La gara, come si sapeva, è dominata dall’equilibrio e dai distacchi ridotti e lo spettacolo non mancherà fino all’ultima discesa. Le tedesche Mariama Jamanka e Lisa Buckwitz, infatti, comandano la classifica con il tempo complessivo di 1:41.26 (e il record nella seconda discesa in 50.72) ma con appena ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia vuole la medaglia! Lanciata la sfida a Lindsey Vonn : Ore 3.00 italiane. L’appuntamento è fissato. Cresce l’attesa per la discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara che l’Italia aspetta con grande trepidazione, perchè fin dall’inizio della spedizione olimpica è stata segnata come una di quelle che poteva regalare una medaglia. Un traguardo che è chiamata a raggiungere Sofia Goggia, annunciata come una delle grandi protagoniste azzurre di questi Giochi Olimpici ...

Olimpiadi Invernali - programma e orari 21 febbraio : c'è la discesa femminile : Mercoledì 21 febbraio sarà una delle giornate più attese alle Olimpiadi invernali 2018 in corso a Pyeongchang. Tra le tante gare in programma c'è infatti la discesa libera femminile di sci alpino. Sono grandi le speranze di medaglia per l'Italia, riposte soprattutto in Sofia Goggia anche se, come vedremo, ci sono altre frecce nell'arco azzurro. Saranno comunque diversi gli atleti impegnati in varie discipline, con possibilità di ottimi ...

Skicross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Siegmar Klotz e Stefan Thanei - credeteci! La gara della vita per sognare il colpo a sorpresa! : Siegmar Klotz e Stefan Thanei. Molti li ricorderanno per il loro passato nello sci alpino, presenze costanti del Circo Bianco anche se mai capaci di ottenere risultati di spicco. Questa notte, però, andranno a caccia di gloria alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: saranno loro gli alfieri dell’Italia nello ski cross, disciplina dello sci freestyle. I due azzurri saranno tra i 31 atleti che si daranno battaglia per la conquista delle ...