OLIMPIADI | GOGGIA NELLA STORIA | E' ORO IN DISCESA LIBERA

L’Italia ha vinto 40 medaglie d’oro alle OLIMPIADI Invernali! Sofia Goggia fa cifra tonda a PyeongChang - discesa storia : Sofia Goggia ha regalato all’Italia la 40esima medaglia d’oro della propria storia alle Olimpiadi Invernali. Da Chamonix 1924 a PyeongChang 2018, in 84 anni di cinque cerchi tra neve e ghiacci l’Inno di Mameli è suonato per 40 volte: 14 nello sci alpino, 9 nello sci di fondo, 7 nello slittino, 4 nel bob, 2 nello short track, 2 nello speed skating, 1 nello snowboard, 1 nello skeleton. La prima medaglia d’oro arrivò a Sankt ...

OLIMPIADI - Goggia oro nella discesa libera : è la prima volta di un'italiana : JEONGEON ? L?alba si tinge d?azzurro. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi la discesa femminile parla italiano. Sofia Goggia ha compiuto l?impresa: la bergamasca ha...

OLIMPIADI invernali - storico oro di Sofia Goggia nella discesa libera : Trionfo azzurro alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Lo aveva promesso e ce l'ha fatta: Sofia Goggia ha battuto Lindsey Vonn e anche una straordinaria Ragnhild Mowinckel e ha vinto la medaglia d'...

Sofia Goggia vince la discesa libera alle OLIMPIADI invernali - terza medaglia d'oro per l'Italia. L'azzurra : 'Un sogno che si avvera' : Lindsay Vonn? Da lei c'è solo da imparare, una generosa così nel nostro mondo non c'è". "Oggi ho dato tutto, ho fatto un'ottima gara. Ma Sofia ha sciato meglio di me". Lindsey Vonn s'inchina all'...

Sofia Goggia vince la discesa libera alle OLIMPIADI invernali - terza medaglia d'oro per l'Italia. L'azzurra : "Un sogno che si avvera" : L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'oro nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsay Vonn. Per l'Italia si tratta della terza medaglia d'oro alle Olimpiadi in Corea e della nona medaglia complessiva dei Giochi. Sulla pista del Jeongseon alpine centre, Sofia Goggia ha tagliato il traguardo con un vantaggio di nove centesimi sulla Mowinckel e di 47 ...

LIVE OLIMPIADI PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Carolina Kostner sesta dopo il corto : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

LIVE OLIMPIADI PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Ora Carolina Kostner! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

Sci alpino - tutte le medaglie dell’Italia alle OLIMPIADI : Sofia Goggia ci regala l’oro - nel mito come Tomba e Compagnoni : Grazie al trionfo di Sofia Goggia nella discesa libera di PyeongChang, l’Italia ha conquistato la trentaduesima medaglia della sua storia nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali: 15 ori, 9 argenti e 8 bronzi che ci collocano al quinto posto nel medagliere di tutti i tempi. L’Italia ha vinto almeno una volta in 8 specialità delle dieci attualmente in programma: soltanto nel SuperG maschile e nella combinata femminile non siamo mai ...

OLIMPIADI invernali 2018 : chi è Sofia Goggia - oro nella discesa libera : Prima di PyeongChang aveva vinto solo 4 volte in Coppa del Mondo con una prima proprio nella doppia prova SuperG e discesa sulla pista di Jeongseon nella pre-olimpica del marzo 2017. Il viatico per l'...

Sci alpino - OLIMPIADI PyeongChang 2018 – Il palmares di Sofia Goggia : tutti le vittorie - i podi e le medaglie : Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sci alpino italiano laureandosi Campionessa Olimpica di discesa libera a PyeongChang 2018. La 25enne ha firmato un’autentica impresa e ha regalato all’Italia un oro memorabile, un trionfo che non ha precedenti nella nostra storia in questa specialità. La bergamasca si presentava nel ristretto lotto delle favorite e non ha deluso, è stata semplicemente perfetta sulle nevi sudcoreane e ha ...

Sci alpino - Sofia Goggia nella leggenda! Primo oro in discesa alle OLIMPIADI per l’Italia! Torniamo a vincere dopo 16 anni : Sofia Goggia ha riscritto la storia dello sci alpino italiano. La bergamasca si è laureata Campionessa Olimpica di discesa, a PyeongChang 2018 ha trionfato in maniera autoritaria dimostrando di essere la più forte di tutte: una gara letteralmente perfetta, una prova encomiabile e da urlo che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Si tratta di una vera e propria impresa confezionata dall’azzurra che è davvero entrata nella ...

LIVE OLIMPIADI PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Trionfo pazzesco in discesa : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

LIVE Sci alpino - OLIMPIADI PyeongChang 2018 in DIRETTA : OROOOOOO! SOFIA GOGGIA IN TRIONFO! Battute Mowinckel e Vonn! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di SOFIA GOGGIA, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

OLIMPIADI Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di mercoledì 21 febbraio. Sofia Goggia ci regala l’oro! : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di mercoledì 21 febbraio. SCI ALPINO: Discesa libera femminile: 1) Sofia Goggia (Italia) 2) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 3) Lindsey Vonn (USA) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang ...