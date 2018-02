Norvegia e Olanda possono sognare | i favoriti del mercoledì

Pallamano femminile - Mondiali 2017 : la finale sarà Norvegia -Francia! Sconfitte per Olanda e Svezia : sarà Norvegia–Francia la finale della ventitreesima edizione dei Mondiali di Pallamano femminile , in corso di svolgimento in Germania. A sorprendere di più nelle semifinali sono state sicuramente le Campionesse in carica, capaci di demolire 32-23 l’ Olanda , nel remake della sfida che ha assegnato il titolo iridato nel 2015. Sessanta minuti totalmente senza storia, nei quali Nora Mørk (top scorer con 8 reti) e compagne sono state ...

Pallamano femminile - Mondiali 2017 : Olanda e Norvegia in semifinale - clamorosa eliminazione per la Russia : Si sono chiusi quest’oggi i quarti di finale dei Mondiali di Pallamano femminile, che hanno conosciuto i nomi delle ultime due semifinaliste, da sommarsi a Svezia e Francia, attraverso due sfide molto avvincenti, ed in modo particolare quella tra Russia e Norvegia. Un vero scontro tra titani, che metteva di fronte le due grandi favorite alla vittoria finale, ma che è stato dominato in lungo e in largo dalla formazione scandinava. Le ...