Nonno Erasmus | la lezione del notaio Miguel

Miguel - 81 anni - parte per l’Erasmus. “Fiero di essere il Nonno della facoltà” : Martedì mattina all’università di Verona arriverà un gruppo di Erasmus. Tra i ragazzi di mezza Europa ci sarà anche lo studente valenciano Miguel Castillo, classe 1937. Il programma che consente ai ragazzi di vivere e studiare per un periodo in un Paese dell’Unione europea, si arricchisce di un protagonista imprevisto, ma assai motivato: «Mia mogli...