Non ci sarebbe nessun italiano nei manifesti di Salvini Prima gli italiani

Beatrice Lorenzin : 'Un'alleanza col Pd Non sarebbe uno scandalo' : Comunque vada a finire il piano di Romano Prodi per fregare il centrodestra, c' è un' area del Pd che è convinta di restare al governo. I Paolo Gentiloni, Marco Minniti, Dario Franceschini, Roberta ...

Invece di temere in eterno l’aumento dell’Iva - Non sarebbe meglio una patrimoniale? : Qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio tipo “catena Sant’Antonio” via Whatsapp secondo cui il governo aveva ancora una volta aumentato l’aliquota Iva , stavolta dal 22 al 25%. Ho pensato si trattasse dell’ennesima bufala messa in giro da qualche grillino o comunista ancora rimasto in circolazione, ma prima di eliminare il messaggio ho voluto comunque cercare in rete. Non poteva essere, un aumento dell’Iva ...

“Ha ucciso la giovane amante!”. Choc nella politica italiana : arrestato. Lui 64 anni - lei 25 in meno. Sulla sua colpevolezza Non ci sarebbero più dubbi. Il cadavere della donna era stato trovato nel fiume : Non esiste il delitto perfetto. A un anno dall’omicidio, il giallo legato alla morte di Kruja Lavdije è arrivato a una svolta. La donna, una 40enne albanese che lavorava come badante a San Colombano al Lambro, paese lombardo in provincia di Milano, era ritrovata cadavere l’8 giugno 2016 a Monticelli d’Ongina (Piacenza) nelle acque del fiume Po. Ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni. E non un uomo qualsiasi. Si ...

Elezioni - Berlusconi : “Bertolaso? Sarebbe fantastico ministro Protezione Civile. Gheddafi? Intelligente - Non aveva tutti i torti” : “Bertolaso? Ha subito per 8 anni un vero e proprio calvario, ma gli è capitato perché era un mio amico e collaboratore. Certamente Sarebbe un fantastico ministro della Protezione civile, vedremo”. Sono le parole pronunciate a Faccia a Faccia (La7) da Silvio Berlusconi, che si pronuncia anche sulle dichiarazioni rese da Mohammar Gheddafi nel 2004 circa il pericolo dell’entrata della Turchia nella Unione Europea: “E’ ...

Liam Gallagher - alla proposta di Robbie Williams di collaborare lui risponde : 'Non penso che sarebbe una mossa saggia' : Recentemente WilLiams aveva poi dichiarato che un duetto con Liam, definito "fottutamente fantasico", avrebbe fatto tremare il mondo. In ambito di collaborazioni, l'altro componente della famiglia ...

Gravissimo incidente in Iran : aereo precipita con 66 persone a bordo - ‘Non ci sarebbero superstiti’ : In Iran, un aereo ATR-72 di linea Iraniano che copriva una tratta interna è precipitato nel sud-ovest del Paese con oltre 66 passeggeri a bordo. Lo riferiscono i media Iraniani. L’aereo, in volo da Teheran alla città sud-occidentale di Yasouj, “si è schiantato nella zona di Samirom”. Samirom è una città sulle montagne, situata circa 450 chilometri a sud della capitale, Teheran. Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati, ...

L'incubo M5s continua - Le Iene Non mollano. In tutto sarebbero 14 i 'furbetti dello scontrino'. Sospetti sugli eurodeputati : A questo punto entra in gioco la strategia politica di Di Maio. Sfidare gli altri partiti per uscire dall'angolo e smorzare le polemiche: "Oggi propongo il primo di una serie di temi per una ...

PAMELA MASTROPIETRO/ Sempre più certo l'omicidio : Non sarebbero spariti organi interni (Chi l'ha visto) : Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 21.15 su Rai3, tutti gli aggiornamenti e gli ultimi sviluppi sul caso di PAMELA MASTROPIETRO.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Nazionale - Costacurta : "Allegri o Sarri ct? Non sarebbero male" : Il sub commissario della Figc: "C'è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il ct"

Rimborsi M5s - la magistrale inchiesta delle Iene Non sarebbe stata possibile senza la riforma Madia : Quella delle Iene sui Rimborsi Cinquestelle è stata un'inchiesta magistrale. Un saggio del giornalismo migliore, che scava nei fatti e non guarda in faccia a nessuno. Tuttavia, senza la riforma della Pubblica amministrazione che porta il nome di Marianna Madia, quell'inchiesta non sarebbe mai stata possibile.E' grazie a uno dei decreti attuativi della riforma, infatti, che le Iene hanno potuto accedere ai dati del Fondo per il ...

Nazionale - Costacurta : "Sarri o Allegri c.t.? Non sarebbero male" : "Io penso che i tecnici italiani siano fra i più preparati al mondo e c'è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il c.t. della Nazionale". sotto contratto - Il problema,...

Nazionale - Costacurta : 'Sarri o Allegri ct Non sarebbero male' : 'Sarri e Allegri? Non sarebbero male, accidenti'. Lo dice Alessandro Costacurta, parlando del prossimo ct della Nazionale azzurra. 'Io penso che i tecnici italiani siano fra i più preparati al mondo e c'è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il ct della Nazionale - ha specificato il subcommissario a margine della proiezione, dedicata alle scuole superiori, ...

Costacurta : 'Sarri o Allegri ct? Non sarebbero male' : 'Io penso che i tecnici italiani siano fra i più preparati al mondo e c'è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il ct della Nazionale - ha specificato il vice ...

Costacurta : 'Allegri o Sarri ct? Non sarebbero male' : 'Io penso che i tecnici italiani siano fra i più preparati al mondo e c'è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il ct della Nazionale - ha specificato il ...