Nigeria | scomparse 50 studentesse dopo il blitz di Boko Haram

Nigeria - Boko Haram attacca un liceo : “Scomparse almeno 50 studentesse” : Decine di studentesse sono scomparse nel nordest della Nigeria, due giorni dopo l’attacco a una scuola femminile da parte di Boko Haram, in un episodio che ricorda il rapimento delle ragazze di Chibok nel 2014. I combattenti pesantemente armati hanno attaccato lunedì il villaggio di Dapchi, nello Stato di Yobe, sparando in aria e facendo esplodere granate, secondo il racconto di testimoni. Secondo il personale scolastico, al momento dell’attacco ...