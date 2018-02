Niente prova tv per Chiellini | con l’Atalanta ci sarà

Giudice Sportivo - sei squalificati : Niente prova tv per Chiellini : Nessuna prova televisiva nei confronti di Giorgio Chiellini. La Procura della FIGC infatti non ha richiesto l'utilizzo della prova tv per il difensore della Juventus dopo lo scontro con Andrea Belotti ...

Gentiloni : 'Niente canone Rai per 350mila cittadini sopra i 75 anni' - l'azienda approva : "E' stato firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone Rai per gli over 75". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni,...

Gentiloni : 'Niente canone Rai per 350mila cittadini sopra i 75 anni' - l'azienda approva : "E' stato firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone Rai per gli over 75". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni,...

Gentiloni : 'Niente canone Rai per chi ha più di 75 anni' - l'azienda approva : "E' stato firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone RAI per gli over 75". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni,...

“Copiona - siparietto originale un corno!”. Sanremo - smascherata Michelle. Quella scenetta con Baglioni e Favino che molti hanno trovato spassosa non è nuova per Niente. E c’è la prova : ecco dove l’avete già vista : A Sanremo 2018 già dopo la prima sera si è aperta la polemica del presunto plagio di Non mi avete fatto niente, la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, uno dei brani che, tra l’altro, era dato per favorito. Non si parla d’altro nelle ultime ore, anche perché, in attesa degli apprendimenti in corso sulla vicenda della presunta violazione del regolamento del Festival da parte della canzone presentata da Meta e Moro, i due sono stati ...

Sci alpino - Niente riscatto per Sofia Goggia a Garmisch : l'azzurra ancora seconda dietro Lindsey Vonn - ottima prova di Delago : La Coppa del mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un supergigante e domenica 4 marzo con una combinata alpina a Crans Montana.

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia - è la tua prova del nove! Niente calcoli nella bolgia dell’Arena Stozice. E in caso di 2-2 contano i cartellini… : Dentro o fuori. L’Italia è già all’ultima spiaggia alla sua seconda uscita nella fase a gironi degli Europei 2018 di Calcio a 5. La sfida contro i padroni di casa della Slovenia deciderà il destino degli azzurri, che non potranno permettersi di fallire al cospetto della platea dell’Arena Stozice, un’autentica bolgia che proverà a trascinare i propri beniamini verso un’impresa epica. L’Italia è già ad un bivio ...

SerieA - Niente prova tv per Benatia : “L’arbitro ha visto” : SerieA, niente prova tv per Benatia : “L’arbitro ha visto” niente prova tv per Benatia. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea non ha sanzionato la gomitata a Pavoletti in Cagliari-Juve perché “è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice”. Multa di 10mila euro e diffida per il presidente rossoblù […] L'articolo SerieA, niente prova tv per ...

Serie A - giudice sportivo : Niente prova TV per Benatia - nessuna multa per i cori contro Matuidi : Si conclude senza alcun provvedimento del giudice sportivo lo strascico di polemiche cominciato dopo il fischio finale di Cagliari-Juventus. Due gli episodi analizzati con cura: la gomitata di Benatia ...

Niente prova tv per Benatia : No alla prova tv per la presunta gomitata di Benatia a Pavoletti in Cagliari-Juve di sabato scorso. Il giudice sportivo ha preso in esame su segnalazione della procura federale il fallo del difensore ...

Niente albo e fondo per i dirigenti PA : digitalizzazione - altra prova fallita : “Si parla molto di digitalizzazione, ma la verità emerge quando si arriva al sodo, al momento di scegliere. L'approvazione o meno di questo emendamento ne sarà la prova”. Il deputato Pd Paolo Coppola commentava così all'Agi, lo scorso 12 dicembre, la sua proposta di introdurre un albo dei dirigenti per la trasformazione digitale e un fondo da 50 milioni di euro per incentivarne ...