Netflix annuncia Lost in Space | una nuova serie tv sci-fi

Netflix annuncia le 10 serie tv "divorate" dai nuovi utenti (e mancano alcuni grandi titoli) : Netflix crea dipendenza e non è raro, per gli abbonati alla piattaforma, che si passino ore e ore senza riuscire a smettere di guardare la serie tv che appassiona di più. Ma non tutti gli show vengono apprezzati allo stesso modo e per questo Netflix ha voluto stilare la classifica delle 10 serie tv che gli utenti iscritti da poco "divorano" più rapidamente. E sorprendentemente mancano titoli popolarissimi come The Crown e ...

Innocents : Netflix annuncia la serie con Guy Pearce : Netflix ha diffuso la prima immagine e un teaser della sua serie originale Innocents , in arrivo sulla piattaforma di streaming nel 2018. La sinossi anticipa: Quando Harry e June scappano dall'oppressione delle loro famiglie per stare insieme, i due adolescenti vengono catapultati in uno straordinario viaggio alla ...

Geniale Netflix : annuncia 'The Cloverfield Paradox' e dopo due ore lo pubblica in tutto il mondo : The Cloverfield Paradox , sequel del monster movie del 2008 Cloverfield, è disponibile su Netflix. Con un vero colpo di scena infatti la casa di distribuzione di film e serie TV in streaming ha annunciato con un trailer di soli 30 secondi durante il Super Bowl che il film sarebbe stato visibile in tutto il mondo al termine della partita. Il nuovo thriller fantascientifico della ...

Netflix annuncia Suburra 2 : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter «Parlare in pubblico senza paura» A Pergine si ...

Suburra - Netflix annuncia la seconda stagione : Ancora più azione, ancora più dramma e nuovi giochi di potere. Questi gli ingredienti della seconda stagione di Suburra – La serie. Il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e lanciato lo scorso ottobre negli oltre 190 paesi in cui è presente il servizio è pronto a replicare il successo dell’esordio. LEGGI: Suburra, guai per l’attore che interpreta Manfredi ...

Netflix annuncia la seconda stagione di Suburra : Aureliano - Spadino e Lele stanno tornando per la resa dei conti : Più azione, dramma, intrecciati nei giochi di poter per il controllo del litorale romano. Suburra torna con una seconda stagione. Il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e lanciato lo scorso ottobre fa il bis. E tornano i personaggi che hanno animato la prima stagione, accolta con grande entusiasmo dal pubblico.Protagonisti gli stessi personaggi che hanno già ...