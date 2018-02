Nessuna relazione con Moro Meta è fidanzato con Silvia Notargiacomo

I videogiochi rendono le persone violente? University of York : Nessuna prova a sostegno di questa correlazione : I videogiochi violenti possono portare a un comportamento violento? Ci sono delle correlazioni tra giocare a titoli violenti e il comportamento? Queste domande sono spesso al centro di non poche discussioni e spesso di luoghi comuni sostenuti da persone che del nostro medium preferito sanno poco o nulla. Non mancano fortunatamente le ricerche di professionisti e universitari che cercano quanto meno di sfatare qualche luogo comune di troppo, ...