Neonata muore durante il parto in ospedale

L'Aquila - Neonata muore per emorragia. Il papà : Mi è caduta : Una bambina di appena due mesi è morta per emorragia cerebrale. Dopo giorni il padre confessa: "Mi è caduta mentre le davo il biberon".La piccola Gaia è morta lo scorso 17 gennaio all'interno dell'ambulanza che da Pescasseroli la stava portando all'ospedale di Avezzano, in provincia de L'aquila (Abruzzo). I medici hanno stabilito che a causare la morte è stata un'emorragia cerebrale, ma fin da subito ...

Antidepressivi nel biberon : Neonata muore a 13 mesi : Hanno cercato a lungo di sviare gli inquirenti, accumulando spiegazioni poco credibili su come fosse morta la loro figlia neonata. Ma alla fine hanno dovuto cedere di fronte alle prove, che dicevano che la piccola Maëlyne aveva smesso di respirare a tredici mesi per le colpe dei genitori.Se Delphine Niepceron, 27 anni, e Cyrille Le Got, 43 anni, avevano sostenuto che la piccola avsva preso in mano un bicchiere di vino dopo una festa in casa ...