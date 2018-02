Nel cantiere Tap | dove si va al lavoro sotto scorta armata

India - le torri di lusso di Donald Trump Jr.? Ecco le immagini che indignano : donne scalze al lavoro Nel cantiere : Stanno facendo il giro del mondo le sequenze realizzate da Askanews, in cui si vedono alcune donne scalze mentre lavorano alla costruzione delle due torri da 47 piani in stile Trump Tower che ospiteranno 254 appartamenti di lusso. La cordata di imprenditori di cui fa parte Donald Trump Jr. conta di concludere i lavori nel 2023, ma le condizioni lavorative delle donne Indiane fanno decisamente a pugni con il lussuoso progetto. L'articolo India, ...

Operaio morto Nel cantiere navale : sei indagati per omicidio colposo : Gli avvisi di garanzia inviati nella prima fase delle indagini in vista dell'autopsia. La Procura nominerà un perito per ricostruire la dinamica della caduta. Prosegue la raccolta fondi

Corte Conti boccia metro di Napoli - in 40 anni costi raddoppiati Nel cantiere 'infinito' : costi lievitati nel tempo, quasi raddoppiati, ritardi, affidamento dei lavori sulla base di "una convenzione stipulata in una logica estranea a un mercato aperto", scarsi controlli che favoriscono i '...

Torre Annunziata - Ordigno della II Guerra Mondiale trovato Nel cantiere del Maximall Pompeii : Gli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori, unità della Brigata Bersaglieri 'Garibaldi' dell'Esercito Italiano , hanno disinnescato una bomba d'aereo ad alto potenziale risalente al secondo ...

Dramma Nel cantiere in Colombia - crolla ponte in costruzione : muoiono dieci operai : Dramma nel cantiere in Colombia, crolla ponte in costruzione: muoiono dieci operai La tragedia improvvisa ha fatto cadere i lavoratori da una altezza di circa 300 metri. Nove persone sono morte sul colpo, mentre una decima purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.Continua a leggere La tragedia improvvisa ha fatto cadere i […] L'articolo Dramma nel cantiere in Colombia, crolla ponte in costruzione: muoiono dieci operai ...

Frosinone - una casa dello studente Nell'ex palazzo Inam di viale Mazzini Nei giorni scorsi aperto il cantiere : ... nell'ex sede del tribunale in piazza Marzi, con i corsi di ingegneria industriale ed economia aziendale. Lo studentato, quindi, si verrebbe a trovare in una posizione strategica, al centro di quella ...

Sorpresi a rubare in cantiere : arrestati 3 minori Nel Vesuviano : Napoli, 13 gen. (askanews) Tre minori sono stati arrestati per furto aggravato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. I minorenni, due di 14 anni e un 15enne, sono stati Sorpresi in flagranza di ...

Tap - niente arresto per chi entra Nel cantiere Stop in commissione : Roma, 17 dic. (AdnKronos) - Il governo tenta di far entrare la Tap con un emendamento al ddl bilancio, che però viene bloccato dalla commissione Bilancio della Camera. La proposta di modifica, ...

Tap - niente arresto per chi entra Nel cantiere : Il governo tenta di far entrare la Tap con un emendamento al ddl bilancio, che però viene bloccato dalla commissione Bilancio della Camera. La proposta di modifica, dichiarata inammissibile, ...

Via Piemonte chiude per un cantiere - traffico Nel caos in tutta la zona : SAN BENEDETTO DEL TRONTO I cartelli che avvisavano della strada chiusa ci sono, eppure decine, centinaia di automobili hanno preferito proseguire lungo la carreggiata e girare all'ultima svolta ...