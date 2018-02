' Ndrangheta è la mafia più potente

’Ndrangheta - sequestro 100mln alle cosche/ Governatore Rossi : “Toscana non immune dalla mafia” : 'Ndrangheta, sequestro da 100 milioni di euro e 41 arresti: Sistema e rete delle cosche su varie aziende internazionali. Ultime notizie sul blitz della Dda di Firenze e Reggio Calabria.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:50:00 GMT)

‘Ndrangheta - “condannati per mafia ma ancora stipendiati dall’Asp”. Tra loro anche il mandante dell’omicidio Fortugno : Condannati per reati gravissimi, anche di mafia, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, eppure ancora stipendiati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Ricevono regolarmente il bonifico alla fine del mese, in alcuni casi da anni, anche se avrebbero dovuto essere licenziati. Tra i nomi che figurano nell’elenco, anche se per un periodo di un solo anno, c’è anche quello di Alessandro Marcianò, il caposala ...

Mafia agrigentina - Lo Voi : 'È ancora vitale e ha contatti con la 'Ndrangheta' : Palermo - Il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, commentando gli esiti dell'operazione antiMafia "Montagna" dei carabinieri, scattata nel territorio della provincia di Agrigento che ha portato ...

‘Ndrangheta - “movimenti Pd per evitare lo scioglimento di Finale Emilia”. M5s : “Intervenga commissione Antimafia” : Furono registrati movimenti del Pd locale e nazionale in difesa dell’ex sindaco dem di Finale Emilia Fernando Ferioli e per evitare lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune emiliano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, in alcune relazioni dei carabinieri al pm Marco Niccolini, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, furono segnalati numerosi contatti con rappresentanti del partito. Come specificato dal ...

'Ndrangheta - OPERAZIONE STIGE/ Video - 169 arresti Farao-Marincola : Oliverio - "la mafia più organizzata" : 'NDRANGHETA: 169 persone sono state arrestate in una maxi-OPERAZIONE della Dda di Catanzaro. Erano legate in vario modo al clan Farao-Marincola di Cirò Marina. Ci sono arresti eccellenti(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:51:00 GMT)

Arresti Catanzaro - Gratteri : “È cambiato rapporto mafia-politica - ora uomini della ‘Ndrangheta gestiscono la cosa pubblica” : “Quando un’amministrazione comunale viene presieduta da un uomo di ‘ndrangheta, il baratro è vicino”. Senza dubbio, le collusioni tra le cosche del crotonese e la politica locale rappresentano l’aspetto più inquietante dell’inchiesta “Stige” che ha portato stamattina, martedì 9 gennaio, all’arresto di 170 persone tra la Calabria e la Germania. Parlando con i giornalisti, il procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Luberto ha lanciato ...

Antimafia : 'la massoneria interessa mafia e 'Ndrangheta' : Bindi: c'è dialogo tra mafiosi e amministratori della giustizia - L'allarme arriva dallla Commissione Antimafia: Cosa Nostra siciliana e la 'ndrangheta calabrese da tempo immemorabile e costantemente ...

Juventus - l'Antimafia : 'La 'Ndrangheta controlla il tifo organizzato bianconero' : E' quanto si legge nella relazione su mafia e sport approvata oggi all'unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia e presentata dalla presidente della Commissione Rosy Bindi e dal coordinatore ...

