Napoli | Sarri | ' All' andata siamo stati dei cialtroni Domani dovremo prenderci una

Sarri fa mea culpa : “Napoli-Lipsia? Giocata da cialtroni” - poi svela le condizioni di Mertens : Il 3-1 del San Paolo ha compromesso il passaggio del turno del Napoli in Europa League. I partenopei nell’andata dei sedecisimi hanno ‘regalato’ il match al Lipsia e nella gara di ritorno, in programma domani in Germania, sarà difficile rimontare. Il tecnico dei campani, Maurizio Sarri, intanto, in conferenza stampa ha fatto mea culpa: “Ho detto ai miei che all’andata abbiamo giocato da cialtroni. Colpa mia per il ...

Lipsia - che accoglienza per Sarri : stanza per fumatori nello spogliatoio del Napoli : Di due cose, in particolare, non può far a meno Maurizio Sarri nella sua vita: il calcio e... le sigarette. "Se smetto di fumare in cambio dello scudetto? No, perchè mai... Vorrei vincerlo continuando ...

Incredibile ma vero : il Napoli fa costruire una “stanza fumatori” per Sarri nello spogliatoio di Lipsia : Maurizio Sarri è un fumatore incallito e questo è ben noto, ma ciò che è accaduto in vista della trasferta del Napoli a Lipsia non ce lo saremmo mai aspettati. Il club tedesco, su richiesta del Napoli che ha anche pagato le spese, ha costruito un muro in cartongesso in modo da creare una piccola “stanza fumatori” all’interno degli spogliatoi dello stadio dove si affronteranno le due squadre giovedì. Senza sensori di fumo nè ...

Napoli - Sarri ha un nuovo terzino : Milic : Hrvoje Milic è il rinforzo per la fascia sinistra del Napoli. I partenopei, dopo aver effettuato le visite mediche di rito, hanno chiuso per il 28enne difensore croato che è reduce dall'esperienza in ...

Ferlaino : 'Napoli capolista? Un miracolo. Forse Sarri è andato a Lourdes' : TORINO - La lotta scudetto tra Juventus e Napoli si fa sempre più fitta e sull'argomento è tornato a parlare l'ex presidente del club azzurro, Corrado Ferlaino . ' Vedere la squadra di Sarri mi ...

Napoli - rinforzo per Sarri : arriva Milic. Albiol : ''Scudetto il sogno di tutti noi'' : Napoli - rinforzo in arrivo per Maurizio Sarri. Il nuovo infortunio occorso a Ghoulam ha convinto il club azzurro ad intervenire nel reparto arretrato. A Castel Volturno è arrivato Hrvoje Milic, ...

Lipsia-Napoli - Europa League 2018 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : ampio turnover per Sarri - ancora spazio a Ounas : Sarà possibile seguire la partita in tv su Sky Sport 1 per gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky, ma il match sarà visibile anche in Diretta Streaming attraverso la piattaforma per smartphone,...

Lipsia-Napoli - Europa League 2018 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : ampio turnover per Sarri - ancora spazio a Ounas : Lo scudetto viene prima di tutto e il Napoli, già con un piede e mezzo fuori dall’Europa League 2017-2018, si accinge ad affrontare il Lipsia giovedì 22 febbraio alla Red Bull Arena con la consapevolezza di non poter sprecare energia importanti in chiave campionato, ma anche con la convinzione di non dover incassare un’altra brutta figura dopo il flop del San Paolo, espugnato dalla compagine tedesca con un netto 1-3 che lascia poco ...

Calciomercato Napoli - ecco Milic : può essere una soluzione importante per Sarri : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha vinto con il minimo sforzo contro la Spal, la squadra di Maurizio Sarri guida ancora la classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus. L’allenatore azzurro negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con una tegola pesantissima, il nuovo infortunio dell’esterno Ghoulam. Il Napoli ha deciso di correte subito ai ripari, come anticipato da CalcioWeb ha valutato l’arrivo di Siqueira, ...

Allan - l'uomo in più del Napoli di Sarri : Fede , è molto religioso, , tatoo, Napoli e l'amore smisurato per la sua famiglia , la moglie Thais e i due figli Miguel e Manuela, : il mondo a 'tinte azzurre' dell'insostituibile Allan. SERIE A ...

Napoli - Sarri contro alcuni atteggiamenti dei suoi calciatori : Nonostante il primato in classifica, Maurizio Sarri non ha gradito alcuni atteggiamenti dei suoi calciatori. Il tecnico azzurro, come spiega la Gazzetta dello Sport, non ha accettato che il Napoli abbia tenuto la gara in bilico fino alla fine nel match contro la Spal , con parecchi gesti di disappunto verso la squadra perchè era troppo leziosa. Lo stesso ...

l Napoli resta in vetta Sarri stecca solo in coppa Qui conta lo scudetto : Più che una scossa, è stata una scossetta. Più che sufficiente, però, a far crollare le fragili mura della Spal. L'aria del campionato rigenera il Napoli che sotto la pioggia suona la nona sinfonia (intesa come vittorie di fila, mai accaduto nemmeno ai tempi di Maradona) grazie ai suoi titolarissimi. L'infausta serata di Europa League aveva svelato quello che era un segreto di Pulcinella: lo scudetto è l'unico vero obiettivo ...