Napoli | arrestato mentre cerca di truffare un anziano

Collaborazione tra la polizia di Asti e quella di Napoli : arrestato truffatore : Cronaca La polizia di Asti in Collaborazione con quella di Napoli ha assicurato alla giustizia Carlo Ioime, 30 anni, napoletano truffatore pregiudicato in trasferta ad Asti ed a Chieri. L'uomo si ...

Napoli - carabinieri sequestrano banconote false per 41 milioni. Arrestato un uomo : Novanta pacchi di banconote da 100 e 50 euro, per un valore complessivo di 41 milioni. I 100 euro falsi avevano 18 diversi numeri seriali, i 50 invece riportavano 12 seriali diversi. banconote risultate tutte false. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Torre del Greco (Napoli) in casa e nei terreni di un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. L’uomo è stato Arrestato con l’accusa di detenzione ...

Ragazzo arrestato a Napoli per ricatti ai danni di una 14enne : Quello dei ricatti e delle minacce on line ai danni di giovani, è diventata una spiacevole abitudine. Per fortuna in questo caso, grazie alla denuncia dei genitori di una 14enne, i carabinieri di Napoli sono intervenuti in modo tempestivo ed efficace. Una vicenda davvero drammatica Da molti anni l'uso di internet e dei social, è diventata una consuetudine giornaliera da parte di tantissime persone. Social che, se usati in modo corretto, possono ...

Napoli : arrestato commercialista consulente fratelli Cesaro : Salvatore Di Nunzio, accusato di riciclaggio per conto dei clan camorristici, è stato consulente anche degli imprenditori fratelli del parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro, in carcere nell'ambito ...

Napoli - nuove accuse ai fratelli Cesaro : arrestato Di Nunzio - è la mente del riciclaggio di soldi sporchi : Si chiama Salvatore Di Nunzio ed è accusato di essere la mente di alcune operazioni di riciclaggio per conto dei Cesaro. Il blitz dei militari del Ros è scattato stamattina...

Napoli - minaccia minorenne per farsi inviare video hot : arrestato : Un uomo è stato arrestato oggi dai carabinieri a Palma Campania, in provincia di Napoli, con l'accusa di aver minacciato una ragazzina di appena 14 anni allo scopo di farsi inviare video a sfondo erotico attraverso internet.Come scrive il quotidiano partenopeo Il Mattino, il giovane e la minore avrebbero instaurato una relazione via web dopo essersi conosciuti online. Quindi il ragazzo avrebbe indotto la fidanzatina a mandargli video e foto ...

Un gruppo di minorenni è stato arrestato a Napoli per l’aggressione di un quindicenne lo scorso 12 gennaio : La polizia ha arrestato un gruppo di minorenni a Napoli: sono sospettati dell’aggressione di Gaetano, il quindicenne picchiato vicino alla stazione della metropolitana di Chiaiano lo scorso 12 gennaio. Il ragazzino era stato poi operato d’urgenza per le lesioni subite The post Un gruppo di minorenni è stato arrestato a Napoli per l’aggressione di un quindicenne lo scorso 12 gennaio appeared first on Il Post.

Napoli - abusi sulla figlia tredicenne : arrestato grazie a una chat su Facebook : A tredici anni si è confidata sui social, lanciando segnali di disagio e richieste di aiuto. Le sue parole sono state intercettate da un poliziotto, che ha sporto denuncia facendo scattare un'...

Napoli. Due rapine allo stesso hotel - arrestato : Napoli. Due rapine allo stesso hotel, arrestato – I carabinieri della stazione di Varcaturo (Napoli) hanno notificato a un 36enne dei Colli Aminei, già noto... L'articolo Napoli. Due rapine allo stesso hotel, arrestato su Roma Daily News.

Napoli. Giovane arrestato per una rapina : Napoli. Giovane arrestato per una rapina – Un Giovane è stato arrestato a Napoli per una rapina compiuta lo scorso anno. I carabinieri della stazione... L'articolo Napoli. Giovane arrestato per una rapina su Roma Daily News.

Napoli. Cinese offre soldi a carabiniere - arrestato : Napoli. Cinese offre soldi a carabiniere, arrestato – I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno tratto in arresto un cittadino Cinese... L'articolo Napoli. Cinese offre soldi a carabiniere, arrestato su Roma Daily News.

Napoli - così scippava lo smartphone ai passanti : arrestato 21enne. Il furto ripreso dalla videosorveglianza : Un 21enne di origini egiziane già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato per due furti con strappo di smartphone commessi nel Centro Direzionale a Napoli ai danni di due donne. Le guardie giurate in servizio al Centro Direzionale, mentre tenevano d’occhio le telecamere di sorveglianza, hanno assistito in diretta a uno dei due furti vedendo il 21enne strappare il cellulare di mano a una donna che camminava ...