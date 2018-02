Napoletani scomparsi in Messico | la rabbia della famiglia | ' Procura ferma | indaga sulle

Tre Napoletani scomparsi in Messico : inchiesta su 33 poliziotti di Tecalitlan : La magistratura messicana ha avviato indagini per verificare se la polizia sia coinvolta nella scomparsa - il 31 gennaio a Tecalitlan, nello stato di Jalisco - dei tre napoletani: Raffaele Russo, il ...

Napoletani scomparsi a Tecalitlán - il Messico chiede all'Italia la loro fedina penale : E' ancora un mistero il caso dei tre Napoletani scomparsi nello stato di Jalisco, in Messico. Di loro non si hanno più notizie dallo scorso 31 gennaio e

Il giallo dei tre Napoletani scomparsi in Messico : spunta la pista dei narcos : Un vuoto di quattro ore. Un viaggio misterioso. E una vana, disperata ricerca trasformatasi in qualcosa che assomiglia sempre di più ad una trappola ben congegnata. Ecco i tre punti oscuri intorno ai ...

Tre Napoletani scomparsi in Messico/ Il figlio Francesco Russo : "Ho paura - questo è un paese corrotto" : Tre napoletani scomparsi in Messico, il figlio Francesco Russo: "Ho paura, questo è un paese corrotto". Le ultime notizie sul giallo, a partire da quello delle telefonate tra i familiari(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:49:00 GMT)

Messico - la famiglia dei Napoletani scomparsi : “Battere pista polizia locale”. E spuntano altri 3 casi ancora irrisolti : Morti o svaniti nel nulla senza un’apparente spiegazione. Il caso dei tre napoletani scomparsi in Messico da 20 giorni riporta alla mente altre vicende avvenute in passato e che hanno come protagonisti altri cittadini napoletani. Fatti che non hanno alcun legame con la cronaca odierna, ma che non possono non aggiungere angoscia in queste ore di totale assenza di notizie da parte delle autorità messicane. L’ambasciata italiana è stata mobilitata ...

Napoletani scomparsi in Messico Striscione al San Paolo : 'Liberateli' : 'Liberate i Napoletani in Messico': è lo Striscione di solidarietà con i tre italiani di cui non si hanno notizie dal 31 gennaio esposto oggi in curva A allo stadio San Paolo, durante il match di ...

Tre Napoletani scomparsi in Messico : i familiari accusano la polizia : Diciannove giorni senza più notizie. Un?eternità. Ora dopo ora, i familiari dei tre desaparecidos napoletani dei quali non si hanno più tracce dal 31 dicembre scorso...

Napoletani scomparsi in Messico i familiari accusano la polizia : E in Messico - nazione in cui la densità criminale è tra le più alte al mondo - incappare nel 'cliente' sbagliato è cosa da mettere nel conto. Terza ipotesi. È la più oscura, e al momento ...

Tre Napoletani scomparsi in Messico : la Procura di Roma apre un'inchiesta : Nessuna traccia dei tre italiani scomparsi nel nulla in Messico ormai da 18 giorni nonostante l'impegno della Farnesina che sta seguendo il caso in stretto raccordo con le autorità locali. La Procura ...

Tre Napoletani scomparsi in Messico nessuna notizia - continua il giallo : nessuna traccia dei tre italiani scomparsi nel nulla in Messico ormai da 18 giorni nonostante l'impegno della Farnesina che sta seguendo il caso in stretto raccordo con le autorità locali. La procura ...

Scomparsi tre Napoletani in Messico La moglie : 'Narcos? Semplici magliari' : 'Questa è la mia casa, e questa sono io, vi sembro la moglie di un narcotrafficante?' Così, Silvana Esposito, moglie di Raffaele Russo, uno dei tre italiani Scomparsi in Messico, replica alle voci ...

Giallo in Messico - scomparsi tre NapoletaniIndaga procura di Roma : si teme il rapimento : Si tratta di tre venditori ambulanti: il primo a scomparire è stato il 60enne Raffaele Russo. Quindi si sono perse le tracce del figlio Antonio e del nipote Vincenzo che erano andati a cercarlo. La famiglia: "Potrebbero averli rapiti, ma nessuno ci ha chiesto il riscatto"

Giallo in Messico - scomparsi tre NapoletaniSmentito l’arresto : si teme il rapimento : Giallo in Messico, scomparsi tre napoletaniSmentito l’arresto: si teme il rapimento Si tratta di tre venditori ambulanti: il primo a scomparire è stato il 60enne Raffaele Russo. Quindi si sono perse le tracce del figlio Antonio e del nipote Vincenzo che erano andati a cercarlo. La famiglia: “Potrebbero averli rapiti, ma nessuno ci ha chiesto […] L'articolo Giallo in Messico, scomparsi tre napoletaniSmentito l’arresto: si ...

