oasport

: #Motomondiale: Francesco “Pecco” #Bagnaia sbarca in #MotoGP dal 2019, correrà nel team #Ducati Pramac #Moto2 - OA_Sport : #Motomondiale: Francesco “Pecco” #Bagnaia sbarca in #MotoGP dal 2019, correrà nel team #Ducati Pramac #Moto2 - TuttoMotoriWeb : #MotoGP, ufficiale: Francesco 'Pecco' Bagnaia su #Ducati del team #Pramac dal 2019! - doleshka : RT @TuttoMotoriWeb: #Moto2 Intervista esclusiva @PeccoBagnaia: 'Quante soddisfazioni con Sky VR46!' -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Era già nell’aria da diverso tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità:“Pecco”sbarcherà innella stagione. Il giovane talento nato a Torino nel 1997 ha confermato a Sky Sport 24 che questo sarà il suo ultimo anno in Moto2 e che, per le stagionie 2020, ha siglato un accordo con ilDucati Pramac (dove attualmente corrono Danilo Petrucci e l’australiano Jack Miller). Una notizia che, ovviamente, riempie di orgoglio il giovane pilota. Le prime parole di, com’era prevedibile, non possono che rivelare grande emozione. “Sono davvero felice, è qualcosa di incredibile – spiega il piemontese a Sky Sport2 4 – Andrò a correre in una squadra che mi ha voluto fortemente. Stavamo pensando al salto insin dalla conclusione del campionato 2016, ma ora finalmente tutto è diventato realtà. Correrò ...