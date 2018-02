Morto Billy Graham | predicatore e confessore dei presidenti Usa 

BILLY GRAHAM/ Morto il predicatore che usò per primo la tv per i suoi sermoni e fu amico dei presidenti americ : E' Morto a 99 anni BILLY GRAHAM , il più importante e popolare predicatore americ ano, consigliere spirituale di molti presidenti degli Stati Uniti, ecco chi era(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:31:00 GMT)

È Morto a 99 anni Billy Graham - il più famoso predicatore americano : Billy Graham, probabilmente il più famoso e influente predicatore battista americano, è morto a 99 anni. Graham è stato un consigliere spirituale per molti presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman a Barack Obama; in particolare collaborò molto con Dwight D. The post È morto a 99 anni Billy Graham, il più famoso predicatore americano appeared first on Il Post.