MONTE DEI PASCHI DI SIENA Mps e la polizza Valore risparmio protezione oggi | 21

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga all’Isola dei Famosi la nuova rivelazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad Alessia Marcuzzi nuove prove sulla vicenda di Francesco MONTE : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...

Francesco MONTE intervistato a Chi : “Non chiedo scusa a Eva Henger e non torno all’Isola dei Famosi” : Francesco Monte intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini mette dei punti fermi su tutta la vicenda che lo ha coinvolto all’Isola dei Famosi 2018. Le dichiarazioni di Francesco Monte al magazine Chi Francesco Monte ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago puntualizza la sua situazione in merito alle accuse della Henger sul “canna –gate”: L’Isola e i suoi teatrini per me sono un capitolo chiuso. Per fare share si è disposti a ...

Isola dei Famosi - MONTE : Non torno in Honduras per fare una sorpresa a Paola : Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi e l'intervista a Verissimo, Francesco Monte ha concesso un'intervista al settimanale Chi per chiarire ancora una volta la sua posizione in merito al presunto consumo di marijuana in Honduras."Accendo la tv o leggo alcuni giornali - dice Francesco Monte - e sembra che io sia un protagonista 'sempre presente' di un qualcosa che possa decidere le sorti dell’Italia! ...

Francesco MONTE : “Non chiedo scusa a Eva Henger e non torno all’Isola dei famosi - ecco perché ero sotto casa di Cecilia Rodriguez” : Francesco Monte, che si è ritirato dall’Isola dei famosi per difendersi dalle parole di Eva Henger (lo ha accusato di aver comprato e fumato marijuana in Honduras ma per ora non ci sono prove evidenti o filmati che lo dimostrino), ha concesso la sua prima intervista alla carta stampata. ecco cosa dichiara al settimanale Chi, […] L'articolo Francesco Monte: “Non chiedo scusa a Eva Henger e non torno all’Isola dei famosi, ...

Isola dei Famosi 2018 : il fuorionda tra Eva e Nadia sul caso di Francesco MONTE : In onda un filmato di 'Striscia la Notizia' in cui le due ex naufraghe parlano dell'ex tronista durante un fuorionda a 'Domenica Live'.