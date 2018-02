Mondo TV positiva dopo intesa Atlantyca

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : la scossa positiva di Sofia Goggia. Velocisti a corrente alternata : Doveva essere il weekend del riscatto e lo è stato per Sofia Goggia. La bergamasca è certamente la protagonista del fine settimana azzurro, grazie ai due piazzamenti sul podio ottenuti in superG in Val d’Isere. Seconda il sabato dietro ad una formidabile Lindsey Vonn e poi terza ieri battuta da una ritrovata Anna Veith e dalla leader della classifica di specialità Tina Weirather. Serviva una scossa all’interno della stagione di ...