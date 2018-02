Minniti | Rischio mafie sul voto alle elezioni 2018 Antimafia | troppi

Elezioni - l'allarme di Minniti : c'è il rischio che le mafie condizionino il voto - c'è troppo silenzio : 'Dire che le mafie sono una minaccia alla democrazia non sembri irrituale alla vigilia di una competizione elettorale, è cogente nel momento in cui c'è il rischio che le mafie possono condizionale il ...

Elezioni - Minniti : “C’è troppo silenzio su rischio mafie. Possono condizione il voto” : “Non ci può essere silenzio in campagna elettorale; vedo troppo silenzio su questi temi. Le mafie sono in grado di condizionare il voto”. A rilanciare il pericolo mafie è stato il ministro dell’Interno, Marco Minniti, durante la presentazione della relazione conclusiva della commissione Antimafia. “Dire che le mafie sono una minaccia alla democrazia non sembri irrituale alla vigilia di una competizione elettorale, è ...

Cosa ha detto il ministro Minniti sul rischio di attacchi hacker durante le elezioni : A due settimane dalle elezioni tiene banco, anche a causa delle notizie da Oltreoceano, la questione della sicurezza del voto e di un'eventuale rischio di un'azione degli hacker russi anche nel nostro Paese. Il ministro dell'Interno italiano, Marco Minniti, si dice fiducioso che tutto procederà in maniera regolare. "C'e' massimo di attenzione da parte dell'Intelligence e della Polizia postale - ...