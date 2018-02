Ministro dell' economia del Venezuela a Mosca per consulenza su criptovalute

Silvio Berlusconi : 'Il nuovo Ministro dell'Economia sarà Renato Brunetta' : Silvio Berlusconi ha incontrato a Roma il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber e ha lanciato Renato Brunetta come ministro dell'Economia nel governo di centrodestra.

Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come nuovo Ministro dell'Economia. Dopo Meloni - Salvini e Cottarelli - il Cav ha già designato il suo governo : Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come prossimo ministro dell'Economia. Presentando il capogruppo di Forza Italia alla Camera al capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, il Cavaliere ha detto: "Adesso dobbiamo decidere con il nostro nuovo ministro dell'Economia".

Silvio Berlusconi : 'Ho scelto chi farà il Ministro della giustizia - ma non sarà Ghedini' : I vari tasselli del governo che sarà stanno andando a posto nella testa di Silvio Berlusconi. Prima il premier, poi il ministro della giustizia. Lui freme, ma sa che miglior cosa è aspettare ancora ...

Franco Bechis - dopo il voto conterà solo il Ministro dell' economia : Ma c' è una poltronissima sempre vuota nei toto-ministri sia per il centrodestra che per il Movimento 5 stelle: quella dove potrà sedere il prossimo ministro dell' economia.

La lettera virale della prof alla Fedeli : Ministro - non parli di cose serie : Altro che "Buona scuola". A giudicare dalla lettera scritta da una professoressa al Ministro della Pubblica istruzione Valeria Fedeli, diventata virale in questo ore su Facebook, lo stato d'animo del corpo docente italiano è tutt'altro che soddisfatto."Cara Valeria - si legge nella missiva rilanciata dal sito OggiScuola - scusa se ti do del tu ma in sala insegnanti si usa così. Volevo parlarti del cellulare, ...

Spazio - Ministro Fedeli : con il docufilm “Expedition” accediamo al dietro le quinte della missione VITA : “Sono contenta di aver condiviso oggi con le studentesse e gli studenti la visione di ‘Expedition’ e voglio ringraziare Paolo Nespoli, la regista Alessandra Bonavina, l’Agenzia spaziale Italiana e la European Space Agency per l’importante momento di conoscenza che ci hanno offerto e che vogliamo promuovere portando il docufilm nelle scuole. Grazie a questo lavoro, entriamo nei luoghi in cui le astronaute e gli astronauti ...

Elezioni - Silvio Berlusconi : 'Bertolaso sarà Ministro della Protezione Civile' : A chi gli chiede se il neo candidato FI potrebbe essere ministro dello Sport in caso di vittoria elettorale, il leader 'azzurro' risponde con un 'ancora non e' deciso nulla'. Correlati [ Berlusconi ],...

Balcani : Ministro Esteri bulgaro - strategia allargamento rafforza riforme e prospettive Ue della regione : Zaharieva è così intervenuta oggi alla Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune , Pesc, e la Politica di sicurezza e difesa comune , Psdc, , che si è aperta lo scorso ...

Dario Franceschini “batte il record” - è il Ministro dei Beni culturali più longevo della storia della Repubblica Italiana : Con i suoi 1.456 giorni alla guida del ministero, Dario Franceschini è il ministro dei Beni culturali più longevo della storia della Repubblica Italiana: “Dovrebbe essere una cosa normale durare cinque anni. E invece se a quattro anni sei il ministro che è durato di più, è un’altra prova che in Italia i governi durano troppo poco“, ha dichiarato Franceschini all’Adnkronos. Franceschini proprio oggi ha ...

In Messico 13 persone sono morte nell’incidente di un elicottero militare che trasportava il Ministro dell’Interno : In Messico 13 persone sono morte e 15 sono state ferite nell’incidente di un elicottero militare che stava trasportando il ministro dell’Interno Alfonso Navarrete Prida e il governatore dello stato di Oaxaca Alejandro Murat a Santiago Jamiltepec, una località vicina all’epicentro del terremoto The post In Messico 13 persone sono morte nell’incidente di un elicottero militare che trasportava il ministro dell’Interno ...

Una poltrona per due - Berlusconi vuole Salvini Ministro dell'Interno. Il leader della Lega : "Con un voto in più sarò Premier" : Perché ricandidare Umberto Bossi? "Per me in politica e nella vita ci sono al di là del calcolo politico valori come il rispetto e la gratitudine. Ho iniziato ad appassionarmi di politica grazie a ...

Silvio Berlusconi vuole Matteo Salvini Ministro dell'Interno ma il leader della Lega vuole fare il premier : Silvio Berlusconi vorrebbe Matteo Salvini ministro dell'Interno, ma il leader della Lega vuole fare il premier e non molla.Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? "Penso assolutamente di sì, afferma il Cavaliere in un'intervista a TeleRama. "Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia", sottolinea.Peccato che Salvini punta più in alto. Salvini farebbe il ministro di ...