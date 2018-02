Milano | si era finto tassista e aveva stuprato una turista | la procura lo accusa di

Ema - Milano ricorre alla corte di Conti Ue. Sala : "I nostri sospetti su Amsterdam erano fondati" : Nel documento reso pubblico dopo la richiesta di accesso agli atti di Milano, le sedi provvisorie offerte dall'Olanda per l'Agenzia del farmaco sono scomparse....

A Milano arrivano i Local Ambassador del progetto MiGeneration Lab : Una tranquilla serata fra amici, talvolta, può trasformarsi in una grande possibilità. E’ da questo presupposto che parte l’idea sviluppata da alcuni partecipanti a “YouthLab – Sfida di idee&rdquo...

Chirurgia : radiologia - a Milano si opera con “caschetto” per realtà aumentata : Tecnologia alleata della radiologia. Oggi all’ospedale San Paolo dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano si svolgerà il primo intervento di radiologia interventistica – in un paziente con aneurisma dell’aorta addominale -effettuato mentre il primo operatore che indossa una visiera elettronica per la cosiddetta ‘mixed reality (MR)’, che consente di affiancare alla visone della realtà fisica una visione ...

Milano : in consiglio sì a piano rilancio mercati all’ingrosso - costerà 94 - 6 mln (2) : (AdnKronos) – Il costo di 94,6 milioni di euro sarà ripartito tra SoGeMi, 10 mln di autofinanziamento e 45,6 mln a debito, e il Comune di Milano che metterà da un minimo di 39 milioni a un massimo di 49 milioni di euro a titolo di aumento di capitale sociale, in base alla possibilità dell’autofinanziamento di 10 milioni di euro della società.Il progetto prevede ricavi attraverso una tariffa annuale per gli operatori del Nuovo ...

Milano : in consiglio sì a piano rilancio mercati all’ingrosso - costerà 94 - 6 mln : Milano, 19 feb. (AdnKronos) – Via libera alla riqualificazione dei mercati all’ingrosso di Milano per un costo stimato di 94,6 mln di euro. Con 25 voti a favore e 6 contrari il consiglio comunale ha approvato la proposta per il nuovo padiglione ortofrutta di via Cesare Lombroso-viale Molise, presentata da SoGeMi. E’ il piano di rilancio che la città aspettava da tempo e che permetterà la ristrutturazione degli spazi e ...

Jessica Faoro - delitto via Brioschi/ Milano - funerali rinviati : l'annuncio del padre Stefano : Jessica Faoro, il delitto di Via Brioschi: la famiglia non paga i funerali e dopo l'offerta di Don Gino Rigoldi ci pensa il Comune di Milano a sostenere le spese. "Sognava una vita normale"(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:02:00 GMT)

Omicidio Jessica - il comune di Milano pagherà il funerale e si costituirà parte civile : Il comune di Milano si farà carico dei costi del funerale di Jessica Valentina Faoro, la ragazza uccisa lo scorso 7 febbraio in via Brioschi. Palazzo Marino ha sottolineato in un comunicato in cui ringrazia “don Gino Rigoldi per essersi offerto di celebrare i funerali”. Il parroco aveva dichiarato di conoscere bene la ragazza e che non era né una tossica né una che vendeva sesso. “Don Gino Rigoldi, attraverso un’intervista ...

Milano : nuovo Palalido si chiamerà Allianz Cloud : Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Il gruppo assicurativo e finanziario Allianz si è aggiudicato il bando per l’acquisizione dei naming rights e ulteriori diritti di sponsorizzazione del Palalido di Milano. Il contratto, valido per un periodo di 60 mesi a partire dall’inaugurazione dello storico palazzet

Milano : Comune sostiene spese funerali 13enne morto in incendio : Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Il Comune di Milano si farà carico dell’organizzazione e dei costi delle esequie di Haitam Errafi, il ragazzo di 13 anni che ha perso la vita nell’incendio di via Cogne. L’amministrazione è già a disposizione dei familiari e li aiuterà nell’espletamento delle procedure