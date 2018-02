Milano Qualità e la tutela del buon lavoro negli appalti del Comune

Smog Milano : PM10 in calo - migliora la qualità dell’aria : A Milano si registra un calo delle concentrazioni di PM10 grazie alla pioggia di ieri, dopo 8 giorni consecutivi di superamento dei limiti dei 50 microgrammi per metro cubo. Le centraline Arpa hanno rilevato valori sotto la soglia di guardia (50 mg/mc): 32 mg/mc a Città Studi, 37 in via Senato, 31 al Verziere. Nella città metropolitana, 24 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: PM10 in calo, migliora la qualità dell’aria sembra essere ...