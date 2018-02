Milano Nuovo Padiglione Ortofrutta in via Cesare Lombroso-viale Molise

Carlo Cracco - apre in Galleria a Milano/ Nuovo ristorante per la stella Michelin : "Giochiamo su più piani" : Carlo Cracco dopo aver dato l'addio a Masterchef apre un Nuovo ristorante in Galleria a Milano per riguadagnare la stella Michelin: "Giochiamo su più piani"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:15:00 GMT)

'Brunori a teatro' - a Milano il nuovo spettacolo tra monologhi e canzoni : Dario Brunori lunedì 19 febbraio ha fatto tappa a Milano, al Teatro degli Arcimboldi con il suo nuovo spettacolo Brunori a teatro - canzoni e monologhi sull'incertezza' , mix di monologhi e canzoni. ...

ATTICO : nuovo pop-up store nell'esclusivo flagship LARUSMIANI nel cuore di Milano : "E' stato incredibile poter lavorare con LARUSMIANI e portare il nostro mondo iper colorato e femminile in un flagship così iconico e storico." "Siamo felici di continuare a supportare i marchi ...

Milano avrà un nuovo stadio del pattinaggio : Milano avrà un nuovo stadio del pattinaggio, ripensato nelle sue funzioni e nella sua architettura, a vocazione internazionale e quanto

Nuovo Palalido Milano sarà Allianz Cloud : ... con una forma che richiama quella di una nuvola , in inglese Cloud, e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport , basket e pallavolo in testa, ma non solo. Il contratto, ...

Nuovo Palalido Milano sarà Allianz Cloud : ... con una forma che richiama quella di una nuvola , in inglese Cloud, e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport , basket e pallavolo in testa, ma non solo. Il contratto, ...

Nuovo Palalido Milano sarà Allianz Cloud - accordo da 1 - 8 mln : ... con una forma che richiama quella di una nuvola , in inglese Cloud, e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport , basket e pallavolo in testa, ma non solo. Il contratto, ...

Nuovo Palalido Milano sarà Allianz Cloud : ... con una forma che richiama quella di una nuvola , in inglese Cloud, e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport , basket e pallavolo in testa, ma non solo. Il contratto, ...

Milano : nuovo Palalido si chiamerà Allianz Cloud : Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Il gruppo assicurativo e finanziario Allianz si è aggiudicato il bando per l’acquisizione dei naming rights e ulteriori diritti di sponsorizzazione del Palalido di Milano. Il contratto, valido per un periodo di 60 mesi a partire dall’inaugurazione dello storico palazzet

Nuovo concerto degli U2 a Milano - annunciata la quarta data : info e biglietti in prevendita su TicketOne : Un Nuovo concerto degli U2 a Milano si aggiunge agli eventi già comunicati nelle scorse settimane. Il gruppo sarà in concerto nel nostro Paese per 4 serate e proprio oggi si aggiunge il quarto appuntamento dal vivo in programma per il prossimo 16 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). NUOVA data: 16 ottobre - Milano, Mediolanum Forum Gli U2 hanno annunciato le tappe dell'eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour europeo e Live Nation Italia ha ...

Parte il 14 da Milano Nuovo tour del musical 'Romeo e Giulietta' : Milano, 13 feb. , askanews, 'Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo', il musical prodotto da David e Clemente Zard, riprende le rappresentazioni in tutta Italia il giorno di San Valentino. Lo spettacolo musicale, tratto dall'opera di William Shakespeare, torna a ...

Milano CLOWN FESTIVAL Festival internazionale sul Nuovo Clown e Teatro di Strada : Da non perdere, Pina Polar, performer, acrobata e Clown polacca dall'energia incontenibile: i suoi spettacoli sono delle vere e proprie psicoterapie di gioia condivisa, a cui il pubblico si abbandona ...

Milano - nuovo cda della Fondazione La Triennale : c'è anche Carlo Edoardo Valli : Giovedì 8 febbraio 2018 l'onorevole Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha nominato, attraverso decreto ministeriale, il nuovo Consiglio di amministrazione ...

Borsa - nuovo tonfo per Milano : La Borsa di Milano chiude la settimana con un altro tonfo, il secondo consecutivo dopo quello di ieri, nonostante il leggero rialzo registrato dagli indici di Wall Street. Il Ftse Mib perde circa un ...