Milan news | Kalinic torna in gruppo Già in campo contro la Roma?

News Sampdoria - si ferma un difensore : le ultime in vista del Milan : News Sampdoria – “Riscaldamento ed esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della gara sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco: questo il programma dai blucerchiati – rinforzati numericamente dal Primavera Andrea Tessiore e dall’U16 Emanuel Ercolano – in vista della trasferta di Milano, dove domenica sera affronteranno il Milan al “Meazza”. Personalizzato sul campo per Jacopo Sala che ha accusato un’infiammazione ...